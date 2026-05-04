تصعيد مفاجئ.. 3 ضربات إيرانية على الإمارات خلال ساعة واحدة| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفترة من 8 أبريل لا يوجد فيها أي اعتداءات إيرانية على دول عربية، لكن فجأة حصل تصعيد سريع، وخلال ساعة واحدة فقط نفذت ضربات على الإمارات.

حرب نفسية ولا مواجهة مباشرة؟

وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إن ترامب أعلن صباح اليوم عبور سفينتين أمريكيتين، في الوقت اللي إيران قالت فيه إنها استهدفت سفن أمريكية، ومتابعا: "واضح إن في حرب نفسية شغالة".

استهداف مدني ولا قواعد عسكرية؟

وتساءل "موسى" إذا كانت الضربات موجهة للقواعد الأمريكية، لكنه أكد أن كل المؤشرات تشير إلى أن الاستهداف تذهب لناحية مواقع مدنية.



هجمات على السفن وتحركات مريبة

وأضاف إن إيران استهدفت سفن خلال اليوم، وبعضها اتضرب بسبب عدم التنسيق، بجانب هجوم في سلطنة عمان بمنطقة تيبات بولاية بخاء.

3 هجمات في ساعة.. وإصابات بين المدنيين

وأوضح أن خلال ساعة واحدة حصلت 3 هجمات على الإمارات باستخدام مسيرات وصواريخ، ووزارة الخارجية الإماراتية أصدرت بيان إدانة، بعد ما إيران خرقت الهدنة وجددت الهجمات، واللي أسفرت عن إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية.