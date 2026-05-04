أحمد موسى: الضربات الإيرانية تستهدف المدنيين في الإمارات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المنطقة تشهد تصعيدا خطيرا بعد قيام إيران بشن سلسلة من الهجمات العدوانية التي استهدفت منشآت مدنية وأعيانا حيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن هذه التحركات تضع المنطقة على أعتاب مواجهة مفتوحة.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الساعات القليلة الماضية شهدت تطورات متسارعة، قائلا: «العدوان الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ خلال ساعة واحدة بواقع ثلاث هجمات عدوانية ضربت منشآت ومناطق مدنية وأعيان مدنية وموانئ، بالإضافة إلى ضرب بعض السفن»، متسائلا عن أهداف هذا التصعيد.

واضاف: «هل هذا معناه إنه ستعود الحرب مرة أخرى؟ جميع العمليات والهجمات اليوم تستهدف مواقع مدنية، فهل الإمارات اعتدت على إيران؟».

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، عما إذا كان هذا العدوان يستهدف القواعد الأمريكية، مؤكدًا أن كل الضربات تستهدف مواقع مدنية.

وأضاف أن إيران ضربت سفن اليوم، وتم استهداف سفينة أو اثنتين لعدم التنسيق مع إيران، إلى جانب هجوم وقع على سلطنة عمان من قِبل إيران في منطقة تيبات بولاية بخاء.

وأوضح: "خلال الساعة الماضية، وقعت 3 هجمات إيرانية على الإمارات باستخدام مسيرات وصواريخ، وصدر بيان من وزارة الخارجية الإماراتية يدين العدوان الإيراني، كما اخترقت إيران الهدنة وجددت الاعتداءات، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية".