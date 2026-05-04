تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للهربس النطاقي

يعد الهربس النطاقي من الأمراض الجلدية الشائعة بين مختلف الأعمار وتسبب الاما قوية وتعرف باسم الحزام الناري .

ووفقا لموقع ميديسن نت تشمل عوامل الخطر للإصابة بمرض الهربس النطاقي ما يلي:

زيادة العمر

على الرغم من أن الهربس النطاقي نادر الحدوث لدى الأطفال، إلا أنه أكثر شيوعًا لدى كبار السن، وتزداد نسبة الإصابة به مع التقدم في العمر ويُعزى ذلك في جزء كبير منه إلى ضعف المناعة مع التقدم في السن وتُسجّل حوالي 50% من حالات الهربس النطاقي لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.



ضعف جهاز المناعة

يزداد احتمال إصابة الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بالهربس النطاقي. ويتجلى ذلك في أمراض مثل السرطان وفيروس نقص المناعة البشري أو الإيدز، أو لدى الأفراد الذين يتناولون أدوية معينة كما أن المرضى الذين يتناولون الستيرويدات أو غيرها من الأدوية المثبطة للمناعة، مثل الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء، والأفراد المصابين ببعض أمراض المناعة الذاتية (مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة الحمامية الجهازية، وداء كرون، والتهاب القولون التقرحي) معرضون لخطر متزايد للإصابة بالهربس النطاقي.

الضغوط النفسية والعاطفية

يُعتقد أيضًا أن هذه العوامل قد تساهم في تطور الهربس النطاقي، ربما بسبب الآثار الضارة للضغط النفسي على الجهاز المناعي وصحة الشخص.

