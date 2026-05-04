أسامة كمال : مصر تعاملت مع الأزمة الاقتصادية جيدا .. ومقوماتها عديدة لتخطيها

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الاستثمار المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن دور الدولة يجب أن يركز على تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.

وقال كمال، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن ثقة المستثمر المحلي تمثل الأساس لجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يتطلب إصلاحات حقيقية تضمن بيئة استثمار مستقرة وواضحة.

وتابع أن تعزيز الاستثمار يسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتقليل الاستيراد، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويحد من التضخم.

وأشار إلى أن مصر تعاملت مع الأزمة الاقتصادية جيدا وتمتلك مقومات عديدة لتخطي أي أزمة.