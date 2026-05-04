نديم هشام يعلن انضمامه لنقابة المهن التمثيلية عضو عامل

أعلن الفنان نديم هشام انضمامه رسميًا إلى نقابة المهن التمثيلية كعضو عامل، وذلك بعد أدائه حلف القسم يوم الخميس الموافق 30 أبريل، بجانب هدى المفتي ، ومصطفى غريب و احمد عبد الوهاب و طه دسوقي، أمام نقيب الممثلين أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة.

وأعرب الفنان نديم هشام عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تمثل محطة مهمة في مسيرته الفنية، قائلًا: «هذه ليست مجرد خطوة، بل بداية مرحلة جديدة تحمل مسؤولية أكبر، وشغفًا لا يتوقف، وإيمانًا بأن القادم أقوى بإذن الله»، موجهًا الشكر للدكتور أشرف زكي وأعضاء المجلس على ثقتهم به، وحرصه الدائم على مساندة الفنانين وتقديم كل سبل الدعم لهم، وكل الامتنان لجهوده المستمرة في خدمة المهنة والارتقاء بها، ولكل من دعمه وآمن بموهبته خلال رحلته.

مسيرة نديم هشام

والفنان نديم هشام، هو من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، ويأتي انضمامه للنقابة بعد مشاركات فنية متعددة نجح من خلالها في لفت الأنظار، حيث شارك في عدد من الأعمال الدرامية التي عُرضت ضمن إنتاجات الشركة المتحدة منذ عام 2018، من بينها مسلسل «أبو العروسة» (الجزء الأول)، و«ربع رومي»، إلى جانب مشاركته في فعاليات «مؤتمر شباب العالم»، ومن أعمال «هجمة مرتدة» و«مع بعض» عام 2021، و«الاختيار 3» عام 2022.

وعلى صعيد الأعمال غير التابعة للشركة المتحدة، شارك الفنان الشاب في مجموعة من الأعمال السينمائية والدرامية، من أبرزها فيلم «الممر» عام 2019، ومسلسل «إسعاف يونس» و«شاهد عيان» عام 2020، بالإضافة إلى فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» عام 2021. كما يواصل حضوره الفني في السنوات الأخيرة من خلال مشاركته في «موضوع عائلي» (الجزء الثالث) عام 2025، واحتفالية عيد الشرطة وفيلم «خط أحمر» في العام نفسه.

وترجع بدايات نديم هشام الفنية إلى ما قبل عام 2018، حيث شارك في مسلسل «المغني» عام 2016، وهو ما شكل انطلاقة له في عالم التمثيل، قبل أن يواصل تطوير أدواته الفنية ويثبت حضوره في عدد من الأعمال المتنوعة.

كما شارك في العديد من الأعمال المسرحية منها "ليلتكم سعيدة" في دور "فطين حشمت" ، إخراج (أ. خالد جلال) ، إنتاج المسرح القومي 2020، و "نزهة في أرض المعركة" في دور "تيبيان" إخراج (كريم شهدى) إنتاج صندوق التنمية الثقافية 2019، و "لا حقيقة عند باب راشومون" في دور "الساموراي" للمخرج (كريم شهدى) انتاج صندوق التنمية الثقافية 2021، و "سلم نفسك" إخراج (أ. خالد جلال) إنتاج صندوق التنمية الثقافية (2018/2017)، و "الزائر" إخراج (أ. خالد جلال) العرض الافتتاحي لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ 2018، و "أين أشباحي" إخراج (أ. خالد جلال) إنتاج صندوق التنمية الثقافية 2013، و "هاملت المليون" في دور "هاملت" إخراج (أ. خالد جلال) ، إنتاج جامعة المستقبل "FUE “2015، و"السلم و الثعبان" عن مسرحية "سترة من المخمل" للكاتب العالمي "ستراتييف" في دور "بيتر الرجل المعلق" ، إخراج (أ. خالد جلال) ، إنتاج جامعة المستقبل 2016، و"في يوم وليلة" في دور "عم ممدوح"، إخراج (محمد عبد الستار), إنتاج المسرح الكوميدي 2025.

كما حصل علي العديد من الجوائز، منها : جائزة أفضل ممثل عن دور (تيبان) للكاتب (فرناندو ارابال) من مسرحية (نزهة في أرض المعركة) للمخرج (كريم شهدى) ضمن فعاليات مهرجان نجوم المسرح الجامعي 2016.

وجائزة أفضل ممثل في المهرجان القومي للمسرح المصري الدورة الثانية عشر ، عن الدور نفسه (تيبان) من مسرحية "نزهة في أرض المعركة" للمخرج (كريم شهدى) 2019.

ويُعد انضمام نديم هشام إلى نقابة المهن التمثيلية خطوة جديدة تعكس تطور مسيرته المهنية، وتؤكد استمراره في تقديم أعمال فنية يسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانته بين جيل الشباب في الوسط الفني، خاصة في ظل تنوع أدواره واختياراته خلال السنوات الماضية.