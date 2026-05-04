رامي عاشور: إغلاق مضيق هرمز تهديد مباشر للاقتصاد الإيراني

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيجعل إيران الخاسر الأكبر؛ لاعتمادها الكبير على صادرات النفط عبر هذا الممر الحيوي.

وقال رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن الولايات المتحدة سعت إلى تحويل المضيق من أداة ضغط إيرانية إلى نقطة ضعف؛ من خلال فرض قيود بحرية أثرت على تصدير النفط، ما انعكس في تراجع الإنتاج، وتوقف بعض المصانع.

تحميل واشنطن مسؤولية التوتر بالمنطقة

وأشار إلى أن التصعيد أدى إلى حالة جمود سياسي وجغرافي في المنطقة، مع تحميل واشنطن مسؤولية التوتر؛ في ظل اعتراضات من بعض الدول الأوروبية.