80 مشاركة بحثية وفنية لطلاب التربية النوعية بجامعة سوهاج في مؤتمرهم الطلابي الأول

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر الطلابي الأول لكلية التربية النوعية تحت عنوان "التربية النوعية وصناعة الإبداع"، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد الكلية.

والدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة داليا هيكل منسق المؤتمر وأعضاء هيئة تدريس الكلية والعاملين بها، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم.

وأشار النعماني إلى أن تنظيم المؤتمرات الطلابية تأتي بهدف عرض إبداعات الطلاب وأفكارهم وبحوثهم العلمية، حيث أنها تعتبر منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الطلاب الباحثين والمختصين، إلى جانب تعزيز التعليم المستدام وتطوير مهارات الطلاب الفنية والتقنية.

واشاد بإبداعات الطلاب المتميزه ومقدما شكره لكل من ساهم في إخراج وتحقيق هذه الإبداعات.

وأكد الدكتور حسين طه على حرص الجامعة على دعم الفنون بإعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وتعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأن انطلاق هذا المؤتمر يُعزّز من مكانة الكلية منصةً للإبداع المعرفي والتطبيقي، ويجسد توجه الجامعة نحو دعم التكامل بين التكنولوجيا والابتكار في العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور خالد عمران أن الفعاليات شملت جلسات علمية ومعارض فنية بمشاركة أقسام الإعلام التربوي، التربية الفنية، الموسيقية والاقتصاد المنزلي، لدعم التبادل المعرفي، حيث شارك قسم التربية الفنية ب 8 بوسترات لمشروعات بحثية، لوحات فنية تمثل الاتجاهات والمدارس

الفنية من خلال النقد الفني لها.

كما قدم قسم الاقتصاد المنزلي 2 بوستر لحصاد 30 مشروع بحثي لسفيرات الغذاء الصحي تم نشرهم بالجزء الثالث بموسوعة سفيرات الغذاء الصحي.

وذلك إلى جانب بحث عن استخدام الملونات الطبيعية في إنتاج منتجات تغذوية وتجميلية للمرأة العاملة، وقدم أيضا سفيرات الغذاء الصحي موقع اليكتروني لحساب السعرات الحراري وإعداد البرامج الغذائية بكل سهولة لجميع الأفراد تحت مسمى “حاسبة سفراء وسفيرات الغذاء الصحي”.

وبحث عن الميكاترونكس وعرض للأزياء ومعرض للأشغال الفنية، وبحث عن تحسين القيمة الحسية والتغذوية للمخبوزات المقدمة للأطفال، مضيفًا أن قسم الإعلام التربوي قدم 3 أبحاث عن الإعلام الجامعي ودور التكنولوجيا في تحسين جودة التعليم في العصر الرقمي ودور المسرح المدرسي في خفض حدة التنمر وبود كاست وقفات، كما قدم قسم التربية الموسيقية بحث عن العلاج الموسيقي وعزف آلي وغنائي وأغاني وطنية.

ونوه عميد الكلية إلى أنه سيتم إقامة معرض فني يوم 17 مايو لعرض المنتجات الفنية لطلاب وطالبات قسم التربية الفنية، كما سيقام يوم 21 مايو معرض كامل لمنتجات طلاب وطالبات التربية النوعية بجميع أقسامها.

وفي ختام المؤتمر قدم طلاب التربية الموسيقه عرضا فنيا شمل عددا من الأغاني الوطنيه والتي لاقت استحسان الجميع.