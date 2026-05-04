الهروب لم يُنقذه.. حبس مدير مدرسة متهم بالتحرش بتلميذة بعد سقوطه في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس مدير ومالك مساهم بإحدى المدارس الخاصة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما أشعل مقطع فيديو صادم مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا عن واقعة مؤسفة داخل إحدى المدارس بمحافظة الجيزة.

بعدما ظهر مدير مدرسة في أوضاع غير لائقة مع تلميذة داخل مكتبه، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الغضب بين أولياء الأمور، مطالبين بمحاسبة المتهم وتوفير بيئة آمنة لأبنائهم داخل المؤسسات التعليمية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الجهات المختصة، يفيد بتحديد مكان اختباء المتهم داخل نطاق المحافظة، عقب تداول الفيديو على نطاق واسع، وتكثيف التحريات لضبطه.

وبالفحص، تبين صحة ما تم تداوله، حيث كشفت التحريات أن المتهم يشغل وظيفة مدير مدرسة بإحدى مناطق الجيزة، وأنه فرّ هاربًا فور انتشار المقطع، في محاولة للإفلات من الملاحقة القانونية، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في تعقبه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل محافظة سوهاج أثناء اختبائه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وبعرضه على جهات التحقيق، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، لحين استكمال فحص كافة ملابسات الواقعة، والاستماع لأقوال المجني عليها والشهود.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.