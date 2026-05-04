الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من الجيزة إلى سوهاج.. كيف سقط مدير المدرسة المتهم بالتحـ.رش بتلميذة؟

المتهم
سوهاج _ أنغام الجنايني

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، بعد أن وثق واقعة صادمة داخل إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، ظهر خلالها مدير المدرسة في تصرفات غير لائقة مع تلميذة داخل مكتبه، في مشهد أثار جدلًا واسعًا حول سلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الجهات المختصة، يفيد بتحديد مكان اختباء المشكو في حقه، بعد انتشار الفيديو وتكثيف التحريات لكشف ملابساته وضبط المتهم.

وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة الواقعة المتداولة، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مدير مدرسة بإحدى مناطق محافظة الجيزة، وأنه فرّ هاربًا عقب انتشار الفيديو خشية المساءلة القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده بمحافظة سوهاج، حيث كان يحاول الاختباء بعيدًا عن محل إقامته، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة، والوقوف على تفاصيلها، خاصة في ظل حالة الغضب الشعبي التي أثارتها الواقعة، ومطالبات أولياء الأمور بتوقيع أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الطلاب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

