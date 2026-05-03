صرف مكافأة 2500 جنيه للكوادر الأكاديمية والإدارية في جامعة سوهاج

قرر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة مالية قدرها٢٥٠٠ جنيه للكوادر الأكاديمية والإدارية بكافة كليات الجامعة وإدارتها والمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الاداري.

والمتعاقدين بنظام السركي والإستعانة والمنتدبين، وذلك تقديرًا لما بذلوه من جهود متميزة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت بشكل واضح في انتظام العملية التعليمية وتقديم خدمات طبية متميزة على مدار الساعة.

جامعة سوهاج

وثمن رئيس جامعة سوهاج ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من جهود غير عادية ومنها المشاركة الفعالة في نجاح سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني والتقييمات الخاصة بالميد تيرم.

وذلك إلى جانب ما يتم بذله داخل المستشفيات الجامعية من جهود غير عاديه علي مدار ٢٤ ساعة والخدمات الطبية المكثفة للمرضي.

وأكد النعماني أن جامعة سوهاج ستظل داعمة لأبنائها، حريصة على توفير بيئة عمل محفزة، إيمانًا بدورهم المحوري في تحقيق رسالة الجامعة التعليمية والطبية، واستمرارًا لمسيرة التميز التي تشهدها الجامعة في مختلف القطاعات.