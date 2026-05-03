فريق طبي بمستشفيات سوهاج الجامعية ينقذ يد فتاة من البتر الكامل بعد تعرضها لعدة طعنات

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الطوارئ الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة في إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من بتر شبه كامل باليد اليمنى.

وذلك إلى جانب إصابات بالغة ومتعددة شملت كسورًا مضاعفة بالأصابع، وقطعًا كاملًا بالشرايين والأوردة والأوتار والأعصاب، وذلك اثر تعرضها لاعتداء حاد باستخدام آلة حادة ( ساطور).

وأضاف النعماني أن الحاله كانت مصابه أيضًا بجروح قطعية غائرة بالرقبة والرأس امتدت إلى الفقرات العنقية، مع قطع كامل للعضلات المحيطة ونزيف شديد.

واكد أن سرعة التعامل الطبي كان لها دور حاسم في إنقاذ حياتها، وأن هذا النجاح يعكس الكفاءة العالية التي يتمتع بها أطباء الجامعة وقدرتهم على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة وفق أحدث التقنيات الطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه فور وصول الحالة تم استقبالها بمستشفى الطوارئ.

وتم التعامل الفوري معها، والسيطرة على النزيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار حالتها، قبل نقلها مباشرة إلى غرف العمليات.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن فريق جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية نجح في إجراء عملية إعادة زرع اليد باستخدام تقنيات دقيقة استغرقت نحو 6 ساعات، حيث تم توصيل الشرايين والأوردة والأوتار والأعصاب المغذية لليد اليمنى، بالإضافة إلى تثبيت عظام الأصابع باستخدام أسلاك معدنية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد يونس، مدير مستشفى الطوارئ، أن فريق جراحة الوجه والفكين قام ايضاً بالتعامل مع الإصابات الخطيرة بالرقبة، حيث تم رتق الجروح القطعية بطريقة طبية دقيقة، مع الحفاظ على الأنسجة الحيوية، مشيرًا إلى أن الحالة تخضع حاليًا للرعاية الطبية المكثفة والمتابعة المستمرة.

ضم فريق وحده جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، تحت اشراف الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعه واستاذ جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية والدكتور ياسر عثمان رئيس الوحده كلًا من دكتور مصطفى عبداللاه دسوقي مدرس مساعد.

ودكتور أحمد تمام، دكتور أحمد عيد، دكتور بولا كرم، وضم فريق جراحة الوجه والفكين تحت إشراف الدكتور مينا ظريف رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور كمال الشرقاوي رئيس الوحدة، دكتور محمود صبحي، دكتور محمود فهمي مدرس مساعد ، ط. حسام العربي، ط. رامي رضا.

وضم فريق التخدير تحت اشراف الدكتور فوزي عباس كل من د يونس احمد، د هدير علي درديري، د احمد ابراهيم، كما ضم فريق التمريض، مستر محمود عبدالناصر، مستر احمد عز، مستر عبد الرحمن علي.