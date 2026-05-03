قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة سودانيتين أثناء محاولتهما عبور المانش للوصول إلى بريطانيا
خطوة بخطوة.. تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026 وطريقة فتح حساب
دموع الوداع في أنفيلد.. محمد صلاح يكشف السر الإنساني خلف رحيله عن ليفربول| ما القصة؟
الحرس الثوري: ترامب أمام خيارين.. مواجهة مستحيلة أو القبول باتفاق سيئ
إعلان قائمة منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية
بعد سقوط الشاشة على التلاميذ.. أمهات مصر: نطالب بضوابط أمان للحفلات المدرسية
رونالدو يطارد .. ترتيب هدافى الدوري السعودي قبل مباراة النصر والقادسية
مها عبد الناصر: الهواتف المحمولة لم تعد سلعة ترفيهية بل أصبحت ضرورة
دموع مزيفة وتبرعات بالملايين.. القصة الكاملة لفضيحة "بلوجر" ادعت المرض في الإسماعيلية
فراشات مصر تتصدر بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي برصيد 27 ميدالية متنوعة
دير الأنبا بيشوي يشهد قداسا مهيبا احتفالًا بيوبيل رهبنة الأنبا أمونيوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لماذا يقترب برناردو سيلفا من برشلونة؟ 5 عوامل تحسم الصفقة قبل انطلاق الميركاتو

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

لم يعد اسم البرتغالي برناردو سيلفا مجرد ترشيح عابر داخل أروقة برشلونة .. بل تحول إلى مشروع صفقة متكامل تفرضه احتياجات فنية ملحة ورغبة شخصية واضحة من اللاعب إلى جانب متغيرات اقتصادية ورياضية تدفع نحو إتمام الانتقال خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

في وقت يسعى فيه برشلونة لاستعادة بريقه القاري تبدو صفقة سيلفا أقرب إلى قطعة مفقودة في مشروع إعادة البناء لا مجرد تدعيم تقليدي لخط الوسط.

وهناك العديد من الأسباب التى تدفع الطرفان لاتمام الصفقة خاصة النجم البرتغالي ومن بين العوامل :

1-  رغبة مؤجلة

منذ سنوات لا يخفي سيلفا رغبته في خوض تجربة اللعب في الدوري الإسباني وهو الحلم الذي تأجل أكثر من مرة بسبب ارتباطه بمشروع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

لكن مع اقتراب نهاية دورته داخل الفريق الإنجليزي يبدو أن اللاعب بات أكثر استعدادًا لفتح صفحة جديدة خاصة في ناد بحجم برشلونة حيث البيئة الفنية القريبة من أسلوبه والرهان على الاستحواذ وصناعة اللعب.

2-  مشروع فليك

وصول المدرب الألماني هانز فليك أعاد رسم ملامح المشروع الفني لبرشلونة مع التركيز على التوازن بين الاستحواذ والسرعة في التحول الهجومي.

في هذا السياق ينظر إلى سيلفا كعنصر مثالي بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط إلى جانب مرونته التكتيكية وهو ما يمنحه أفضلية على كثير من الخيارات الأخرى.

لكن الصفقة تظل مرتبطة بقرارات فنية داخلية أبرزها رحيل بعض الأسماء لإفساح المجال أمام إعادة الهيكلة.

3-  تضحية مالية

أحد أبرز المؤشرات على جدية الصفقة هو استعداد اللاعب لتخفيض راتبه بشكل كبير في خطوة نادرة تعكس رغبته الحقيقية في ارتداء قميص برشلونة.

في ظل القيود المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني تمثل هذه التضحية عاملًا حاسمًا يسهل إتمام الصفقة دون الدخول في تعقيدات اقتصادية طالما عطّلت تحركات برشلونة في السنوات الأخيرة.

4-  تراجع المنافسين

رغم وجود اهتمام سابق من أندية مثل يوفنتوس فإن حظوظها في حسم الصفقة تراجعت بشكل ملحوظ سواء لأسباب مالية أو فنية.

في المقابل حاول جلطة سراي الدخول بقوة عبر عرض مغرٍ بدعم من وكيل اللاعب خورخي مينديز إلا أن الطموح الرياضي لسيلفا يبدو أنه يتفوق على الإغراءات المالية ما يمنح برشلونة أفضلية واضحة.

5-  نهاية دورة مع السيتي

موسم سيلفا الأخير مع مانشستر سيتي لم يكن الأبرز من حيث الأرقام لكنه يعكس حالة من الاكتمال في التجربة بعد سنوات من النجاحات المحلية والقارية.

ومع مشاركته في 47 مباراة هذا الموسم وتقديمه مستويات ثابتة يبدو أن اللاعب يبحث عن تحد جديد يعيد تحفيزه وهو ما يجده في مشروع برشلونة الطموح.

إذا ما اكتملت الصفقة فلن تكون مجرد إضافة فنية بل رسالة واضحة بأن برشلونة بدأ يستعيد قدرته على جذب النجوم الكبار ليس فقط بالأموال بل بالمشروع الرياضي.

برناردو سيلفا برشلونة الدوري الإسباني مانشستر سيتي جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الاتصالات

رئيس مصلحة الجمارك يكشف تطورات جديدة في ملف رسوم الهواتف المحمولة

النائب طارق رضوان

تنسيق رفيع بين الخارجية والبرلمان.. تحركات مكثفة لتعزيز ملف حقوق الإنسان

الاعلانات

بعد تحرك النواب.. الضوابط المنظمة لوضع الإعلانات واللافتات وفقا للقانون

بالصور

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد