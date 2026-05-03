لماذا يقترب برناردو سيلفا من برشلونة؟ 5 عوامل تحسم الصفقة قبل انطلاق الميركاتو

لم يعد اسم البرتغالي برناردو سيلفا مجرد ترشيح عابر داخل أروقة برشلونة .. بل تحول إلى مشروع صفقة متكامل تفرضه احتياجات فنية ملحة ورغبة شخصية واضحة من اللاعب إلى جانب متغيرات اقتصادية ورياضية تدفع نحو إتمام الانتقال خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

في وقت يسعى فيه برشلونة لاستعادة بريقه القاري تبدو صفقة سيلفا أقرب إلى قطعة مفقودة في مشروع إعادة البناء لا مجرد تدعيم تقليدي لخط الوسط.

وهناك العديد من الأسباب التى تدفع الطرفان لاتمام الصفقة خاصة النجم البرتغالي ومن بين العوامل :

1- رغبة مؤجلة

منذ سنوات لا يخفي سيلفا رغبته في خوض تجربة اللعب في الدوري الإسباني وهو الحلم الذي تأجل أكثر من مرة بسبب ارتباطه بمشروع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

لكن مع اقتراب نهاية دورته داخل الفريق الإنجليزي يبدو أن اللاعب بات أكثر استعدادًا لفتح صفحة جديدة خاصة في ناد بحجم برشلونة حيث البيئة الفنية القريبة من أسلوبه والرهان على الاستحواذ وصناعة اللعب.

2- مشروع فليك

وصول المدرب الألماني هانز فليك أعاد رسم ملامح المشروع الفني لبرشلونة مع التركيز على التوازن بين الاستحواذ والسرعة في التحول الهجومي.

في هذا السياق ينظر إلى سيلفا كعنصر مثالي بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط إلى جانب مرونته التكتيكية وهو ما يمنحه أفضلية على كثير من الخيارات الأخرى.

لكن الصفقة تظل مرتبطة بقرارات فنية داخلية أبرزها رحيل بعض الأسماء لإفساح المجال أمام إعادة الهيكلة.

3- تضحية مالية

أحد أبرز المؤشرات على جدية الصفقة هو استعداد اللاعب لتخفيض راتبه بشكل كبير في خطوة نادرة تعكس رغبته الحقيقية في ارتداء قميص برشلونة.

في ظل القيود المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني تمثل هذه التضحية عاملًا حاسمًا يسهل إتمام الصفقة دون الدخول في تعقيدات اقتصادية طالما عطّلت تحركات برشلونة في السنوات الأخيرة.

4- تراجع المنافسين

رغم وجود اهتمام سابق من أندية مثل يوفنتوس فإن حظوظها في حسم الصفقة تراجعت بشكل ملحوظ سواء لأسباب مالية أو فنية.

في المقابل حاول جلطة سراي الدخول بقوة عبر عرض مغرٍ بدعم من وكيل اللاعب خورخي مينديز إلا أن الطموح الرياضي لسيلفا يبدو أنه يتفوق على الإغراءات المالية ما يمنح برشلونة أفضلية واضحة.

5- نهاية دورة مع السيتي

موسم سيلفا الأخير مع مانشستر سيتي لم يكن الأبرز من حيث الأرقام لكنه يعكس حالة من الاكتمال في التجربة بعد سنوات من النجاحات المحلية والقارية.

ومع مشاركته في 47 مباراة هذا الموسم وتقديمه مستويات ثابتة يبدو أن اللاعب يبحث عن تحد جديد يعيد تحفيزه وهو ما يجده في مشروع برشلونة الطموح.

إذا ما اكتملت الصفقة فلن تكون مجرد إضافة فنية بل رسالة واضحة بأن برشلونة بدأ يستعيد قدرته على جذب النجوم الكبار ليس فقط بالأموال بل بالمشروع الرياضي.