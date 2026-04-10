الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جوارديولا يحذر من إهدار النقاط قبل قمة تشيلسي.. ويشيد بقيادة برناردو سيلفا

إسلام مقلد

شدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـمانشستر سيتي، على أهمية المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق 9 نقاط عن آرسنال، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، في وقت لا يزال فيه الصراع مفتوحًا على اللقب.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: “نحن بحاجة لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط للحفاظ على فرصنا في التتويج، لم نكن ثابتين هذا الموسم وأهدرنا نقاطًا لم يكن يجب أن نخسرها، لذلك لا مجال لمزيد من التعثر”.

موقف الإصابات

وكشف المدرب الإسباني عن تطورات الحالة البدنية لعدد من لاعبيه، مؤكدًا أن روبن دياز لن يكون جاهزًا لمباراة تشيلسي، بينما سيخضع جون ستونز لتدريبات جزئية، في حين يواصل جوسكو جفارديول التعافي دون جاهزية كاملة حتى الآن.

غموض مستقبل برناردو

وتطرق جوارديولا للحديث عن مستقبل برناردو سيلفا، مؤكدًا استياءه من عدم وضوح موقف اللاعب، قائلًا: “طلبت منه أن يخبرني بقراره بشأن مستقبله، لكنني لم أتلقَ أي رد حتى الآن”.

ورغم ذلك، أشاد المدير الفني بإمكانات اللاعب، معتبرًا أنه أحد أهم عناصر الفريق، لما يتمتع به من مرونة تكتيكية وقدرة على اللعب في عدة مراكز، إضافة إلى ذكائه في قراءة مجريات المباريات.

وأضاف: “أفضل قرار اتخذته هذا الموسم كان منحه شارة القيادة، فهو لاعب يضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، ويُجسد روح القائد داخل الملعب”.

واختتم جوارديولا تصريحاته بالتأكيد على أن برناردو سيلفا يمثل نموذجًا فريدًا من اللاعبين القادرين على التأقلم مع مختلف الأدوار، مشيرًا إلى أن هذا النوع من اللاعبين يعد حلمًا لأي مدرب، خاصة في ظل أهميته المستمرة داخل منظومة الفريق.

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

صورة أرشيفية

الصين تتحرك دبلوماسيا في أزمة إيران وتمنح طهران مخرجا سياسيا

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| الألتهاب الرئوي يستمر لفترة أطول بعد نزلة برد.. إزاي تختاري السمك السليم

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

سجق

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم في المنزل.. وصفة سهلة بطعم شرقي مميز

بالصور

حبيبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

قبل شم النسيم.. بيطري الشرقية يضبط 10 طن أسماك مملحة ومدخنة مجهولة المصدر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

تزامناً مع الإحتفال بيوم اليتيم.. تضامن الشرقية توزع ملابس بالمجان على 150 طفل

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

جهاز شؤون البيئة بالشرقية ينفذ 34 نشاطاً توعوياً بالمدارس والجامعات للحفاظ على البيئة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

المزيد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد