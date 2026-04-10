جوارديولا يحذر من إهدار النقاط قبل قمة تشيلسي.. ويشيد بقيادة برناردو سيلفا

شدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـمانشستر سيتي، على أهمية المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق 9 نقاط عن آرسنال، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، في وقت لا يزال فيه الصراع مفتوحًا على اللقب.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: “نحن بحاجة لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط للحفاظ على فرصنا في التتويج، لم نكن ثابتين هذا الموسم وأهدرنا نقاطًا لم يكن يجب أن نخسرها، لذلك لا مجال لمزيد من التعثر”.

موقف الإصابات

وكشف المدرب الإسباني عن تطورات الحالة البدنية لعدد من لاعبيه، مؤكدًا أن روبن دياز لن يكون جاهزًا لمباراة تشيلسي، بينما سيخضع جون ستونز لتدريبات جزئية، في حين يواصل جوسكو جفارديول التعافي دون جاهزية كاملة حتى الآن.

غموض مستقبل برناردو

وتطرق جوارديولا للحديث عن مستقبل برناردو سيلفا، مؤكدًا استياءه من عدم وضوح موقف اللاعب، قائلًا: “طلبت منه أن يخبرني بقراره بشأن مستقبله، لكنني لم أتلقَ أي رد حتى الآن”.

ورغم ذلك، أشاد المدير الفني بإمكانات اللاعب، معتبرًا أنه أحد أهم عناصر الفريق، لما يتمتع به من مرونة تكتيكية وقدرة على اللعب في عدة مراكز، إضافة إلى ذكائه في قراءة مجريات المباريات.

وأضاف: “أفضل قرار اتخذته هذا الموسم كان منحه شارة القيادة، فهو لاعب يضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، ويُجسد روح القائد داخل الملعب”.

واختتم جوارديولا تصريحاته بالتأكيد على أن برناردو سيلفا يمثل نموذجًا فريدًا من اللاعبين القادرين على التأقلم مع مختلف الأدوار، مشيرًا إلى أن هذا النوع من اللاعبين يعد حلمًا لأي مدرب، خاصة في ظل أهميته المستمرة داخل منظومة الفريق.