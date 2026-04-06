من يخلف برناردو سيلفا؟ 3 أسماء تقتحم حسابات جوارديولا

سلطت تقارير صحفية إنجليزية الضوء على عدد من الأسماء المرشحة لتعويض برناردو سيلفا في مانشستر سيتي بعد تأكيد رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لصحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، يبرز 3 لاعبين كخيارات محتملة للانضمام إلى صفوف السيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية يأتي في مقدمتهم الألماني ليون جوريتزكا لاعب بايرن ميونخ، الذي ينتظر أن يصبح متاحا مجانا مع نهاية عقده ورغم خبرته الكبيرة إلا أن قلة مشاركاته هذا الموسم وخبرته المحدودة خارج الدوري الألماني قد تشكل عامل قلق لإدارة النادي.

كما تضم القائمة الإيطالي ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد، الذي قد يرحل في حال فشل فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا خاصة وأنه يقترب من ذروة مستواه ويتميز تونالي بقدرات دفاعية مميزة مع إمكانية شغل أدوار متعددة في خط الوسط، إلا أن التعاقد معه قد يتطلب استثمارًا يتجاوز 80 مليون جنيه إسترليني.

أما الاسم الثالث فهو إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست الذي قد يمثل خيارًا استثماريًا قويًا في حال هبوط فريقه وقدم اللاعب مستويات مميزة هذا الموسم رغم صعوبات فريقه، مما جعله محط اهتمام العديد من الأندية وفي حال بقاء فورست في الدوري، قد تصل قيمته إلى نحو 100 مليون جنيه إسترليني.