جوارديولا على رادار إيطاليا بعد صدمة الغياب عن المونديال

كشفت تقارير صحفية عن دخول بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ضمن قائمة المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية لمنتخب إيطاليا بعد إخفاق الفريق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب الإعلامي أحمد فؤاد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "بيب جوارديولا ضمن قائمة المرشحين لقيادة المنتخب الإيطالي، خلفًا لـ جينارو جاتوزو "

يأتي هذا الترشيح بعد فشل المنتخب الإيطالي في تجاوز الملحق الأوروبي وخسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، ما دفع الاتحاد الإيطالي للبحث عن بديل مناسب على رأس الجهاز الفني.

في سياق متصل، اعلن المدير الفني للمنتخب الإيطالي، جينارو جاتوزو، رحيله عن منصبه بعد فشله في تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في التأهل إلى كأس العالم، مما يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في الجهاز الفني للمنتخب.