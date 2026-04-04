قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

فى القمة بكأس الاتحاد الانجليزي..لماذا يغيب جوارديولا اليوم عن دكة مانشستر سيتى أمام ليفربول؟

يشهد استاد الاتحاد بعد قليل مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة تحمل طابعًا خاصًا بين الفريقين نظرًا للتنافس التاريخي بينهما في السنوات الأخيرة والمستويات المتقاربة.

لكن ما يجعل هذه المباراة مختلفة بشكل واضح هو غياب الإسباني بيب جوارديولا عن دكة مانشستر سيتي وهو الحدث الذي يضيف بعدًا جديدًا للمواجهة ويثير التساؤلات حول قدرة الفريق على التعامل مع التحديات الكبرى دون قائده الفني.

غياب جوارديولا عن اللقاء جاء نتيجة تراكم البطاقات الصفراء وهو ما تفرضه لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. فقد حصل المدرب على ست بطاقات صفراء بعد اعتراضه على قرارات التحكيم في مواجهة نيوكاسل الأخيرة وهو ما أدى إلى إيقافه لمباراتين رسميتين.

وبموجب هذه اللوائح سيحضر جوارديولا المباراة من المدرجات ولن يكون على رأس الجهاز الفني بينما سيتولى مساعده بيب ليندرز قيادة الفريق وهو المدرب الذي يعرف تمامًا فلسفة غوارديولا ويملك خبرة سابقة في التعامل مع ليفربول عندما كان مساعدًا ليورجن كلوب.

غياب جوارديولا ليس مجرد فقدان للمدرب بل هو اختبار حقيقي لمرونة الفريق واستقلالية اللاعبين في اتخاذ القرارات التكتيكية داخل الملعب خاصة في مباراة مصيرية تتطلب إدارة ذكية للضغط والكرات الثابتة واستغلال الفرص.

تأثير الغياب على مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يدخل المباراة بعد فترة مميزة حيث تُوّج بكأس الرابطة الإنجليزية إثر فوزه على أرسنال 2-0 محققًا تعويضًا معنويًا بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. الفريق يمتلك أفضلية نسبية هذا الموسم على ليفربول بعد انتصاره في مباراتي الدوري الإنجليزي لكن مواجهة الكأس تختلف دائمًا من حيث الضغط والأهداف.

غياب جوارديولا قد يُفقد الفريق بعض المرونة التكتيكية التي اعتاد عليها خصوصًا في التعامل مع تغييرات المباراة الفجائية واستغلال نقاط ضعف المنافسين. ومع ذلك يمتلك بيب ليندرز خبرة واسعة ويعرف جيدًا أسلوب سيتي ما قد يقلل تأثير الغياب لكنه لن يلغي الضغوط على اللاعبين.

السياق التاريخي للمواجهة

تاريخيًا كانت مباريات سيتي وليفربول دائمًا على مستوى عالٍ من الإثارة. بيب جوارديولا خاض 26 مباراة ضد ليفربول منذ توليه قيادة الفريق وحقق 9 انتصارات فقط مقابل 7 تعادلات و10 هزائم ما يجعله الفريق الذي يجد صعوبة واضحة أمامه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويؤكد هذا الرقم صعوبة المهمة اليوم خاصة مع غياب المدرب الذي يعرف كل تفاصيل المواجهات السابقة ويملك القدرة على اتخاذ قرارات تكتيكية في اللحظة الحاسمة.

ستاد الاتحاد مانشستر سيتي ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

