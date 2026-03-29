نصيحة جوارديولا تحسمها.. كواليس اختيار كومباني تقود بايرن ميونخ للتألق

كشف تقرير صحفي ألماني عن كواليس تعاقد نادي بايرن ميونخ مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، مؤكدًا إن كلمة السر في الصفقة كانت نصيحة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ووفقًا لتصريحات أولي هونيس، الإدارة رجعت لجوارديولا قبل اتخاذ القرار النهائي، واللي رد بثقة كبيرة وقال إنهم يقدروا يتعاقدوا مع كومباني “بشكل أعمى”، في إشارة لإيمانه الكبير بقدراته.

واضح إن رهان بايرن كان في محله، خصوصًا مع الأداء القوي اللي بيقدمه الفريق الموسم ده، سواء هجوميًا أو في المنافسة على الألقاب، وبقى قريب من حسم الدوري الألماني، وكمان من أبرز المرشحين لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية قدام ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال، في مباراة منتظرة على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 7 أبريل.