ليفركوزن يتقدم على بايرن ميونيخ بهدف نظيف في الشوط الأول بالدوري الألماني

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن بتقدم ليفركوزن بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على ملعب باي أرينا ضمن الجولة السادسة والعشرين للدوري الألماني.

وسجل هدف بايرن ليفركوزن اللاعب أليكس جارسيا في الدقيقة 6 من انطلاق المباراة.

وفي الدقيقة 42 من الشوط الأول تعرض نيكولاس جاكسون للطرد لتدخله العنيف على لاعب بايرن ليفركوزن.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لنادي بايرن ميونخ وبايرن ليفركوزن التشكيل الرسمي لمواجهتهما، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على ملعب باي أرينا ضمن الجولة السادسة والعشرين للدوري الألماني.

جاء تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: أولريش

الدفاع: ستانيتش – أوباميكانو – تاه – كارلا

خط الوسط: بافلوفيتش – كيميتش – لايمر

الهجوم: لويس دياز – نيكولاس جاكسون – أوليسي.

وجاء تشكيل بايرن ليفركوزن كالتالي:

حراسة المرمى: بلاسوِتش (28)

خط الدفاع: كوانساه (4)، فرنانديز (6)

خط الوسط: أندريتش (8 – قائد)، تيلمان (10)، تيريير (11)، تابسوبا (12)، شيك (14)، بوكو (19)

خط الهجوم: غارسيا (24)، كولبريث (42)

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أوملين، لومب، هوفمان، أيرمان، تابي، تيلا، بالاسيوس، مازا، كوفاني.