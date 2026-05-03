أحمد السقا شاهدا على عقد قران محمد محسن

احتفل الفنان الشاب محمد محسن، مساء أمس السبت بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

وحرص الفنان أحمد السقا على أن يكون شاهدا على عقد قران محمد محسن، وذلك بعد تعاونهما في مسلسل العتاولة الذي كان السقا، أحد أبطاله.

أعمال محمد محسن

كان أحدث أعمال الفنان الشاب محمد محسن، هو مشاركته في مسلسل هي كيميا، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

وشارك في بطولة «هي كيميا»، إلى جانب دياب ومصطفى غريب، كل من مريم الجندي وفرح يوسف وميشيل ميلاد، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب الذين أسهموا في تقديم توليفة درامية متنوعة جمعت بين التشويق والبعد الإنساني.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، الذي اعتمد على حبكة متصاعدة الإيقاع، ومن إخراج إسلام خيري، الذي قدّم رؤية بصرية مناسبة لأجواء الغموض والتوتر، بينما تولى الإنتاج عبدالله أبو الفتوح.