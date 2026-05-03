الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

عقدة القادسية تطارد رونالدو.. 13 فريقا استعصوا على “الدون” عبر مسيرته

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أمينة الدسوقي

لم يتمكن كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، من تذوق طعم الفوز أمام 13 فريقا واجههم خلال مسيرته الاحترافية التي امتدت لأكثر من 24 عامًا غير أن السجل الأكثر قسوة في مسيرته يرتبط بمواجهاته أمام نادي القادسية السعودي، الذي تفوق عليه في ثلاث مباريات متتالية بنسبة انتصارات كاملة، قبل لقائهما المرتقب ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.

ويدخل النصر المواجهة متصدرا جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط عن نادي الهلال السعودي، فيما يحتل القادسية المركز الرابع برصيد 65 نقطة، في موقع مؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

بدايات برتغالية صعبة بقميص سبورتنغ

في موسم 2002-2003، عانى رونالدو مع نادي سبورتينغ لشبونة أمام عدة منافسين محليين. 

فقد فشل في تحقيق الفوز على نادي أونياو ليريا بعد خسارة وتعادل، كما خسر مرتين أمام نادي جيل فيسنتي.

وتلقى هزيمة أمام نادي براغا بنتيجة 4-2، قبل أن يودع كأس البرتغال بالخسارة أمام نادي نافال بهدف دون رد.

كريستيانو رونالدو

وعلى المستوى القاري في الموسم ذاته، خسر أمام نادي بارتيزان بلغراد وتعادل معه أوروبيا.

عثرات أوروبية وإنجليزية مع مانشستر يونايتد

مع مانشستر يونايتد، واجه رونالدو بدايات أوروبية معقدة، إذ خسر أمام نادي شتوتغارت في دوري الأبطال 2003، ثم تلقى هزيمة قاسية أمام نادي فنربخشة بثلاثية نظيفة في نسخة لاحقة.

محليا، تعادل دون أهداف أمام نادي بورتون ألبيون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2006، قبل أن يخسر أمام نادي ساوثند يونايتد في كأس الرابطة.

ذكريات غير سعيدة مع يوفنتوس

بقميص يوفنتوس، خسر رونالدو أمام نادي يونغ بويز في دوري أبطال أوروبا 2018، ثم تكرر السيناريو لاحقا عندما واجهه مجددا بقميص مانشستر يونايتد في 2021.

كما تلقى هزيمة مفاجئة أمام نادي بينيفينتو في الدوري الإيطالي عام 2021.

القادسية وكاواساكي عقدة حديثة مع النصر

منذ انتقاله إلى النصر، اصطدم رونالدو بعقدة جديدة تمثلت في القادسية، الذي هزمه ثلاث مرات متتالية بنتيجة 2-1.

كريستيانو رونالدو

كما خسر أمام نادي كاواساكي فرونتال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بنتيجة 3-2.

ورغم السجل الذهبي الحافل للنجم البرتغالي، فإن هذه المواجهات تبقى شاهدة على أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء، وأن حتى الأساطير تواجه خصوما يكتبون أمامهم فصولا استثنائية.

