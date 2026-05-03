أخبار التوك شو | موعد امتحانات الثانوية العامة.. ناقد يعلن السبب الرئيسي في أزمة شيرين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3 مايو.. عيار 21 بكام؟

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 3 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5966 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6960 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7954 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55680 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 3 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.66 جنيه

سعر الشراء: 53.56 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.88 جنيه

سعر الشراء: 62.75 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.61 جنيه

سعر الشراء: 72.45 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.30 جنيه

سعر الشراء: 14.28 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 174.97 جنيه

سعر الشراء: 174.59 جنيه

أبرز الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله.. التضامن تكشف التفاصيل كاملة



أكد الدكتور أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها لموسم حج الجمعيات الأهلية لهذا العام، بوضع خطة تنظيمية وخدمية متكاملة تستهدف تقديم أفضل رعاية للحجاج منذ لحظة السفر وحتى العودة، مشيرًا إلى أن أولى الأفواج ستتوجه إلى الأراضي المقدسة يوم 8 مايو.

وأوضح “عبدالموجود” خلال برنامج صباحك مصري، أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام يبلغ نحو 12 ألف حاج من مختلف محافظات الجمهورية، تم اختيارهم من خلال قرعة إلكترونية تمت بشفافية كاملة تحت إشراف وزارة الداخلية، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

هل الألبان كاملة الدسم تضر بصحة الإنسان؟ .. أستاذ تغذية يوضح

قال الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمعهد القومي للبحوث، إن التوجهات الغذائية الحديثة لم تعد تركز فقط على عدد السعرات الحرارية، بل أصبحت تعتمد بشكل أكبر على جودة العناصر الغذائية وتكاملها داخل الوجبة.

وأشار إلى أن الاهتمام لم يعد مقتصرًا على الألبان قليلة أو خالية الدسم، حيث يمكن أن تكون الألبان كاملة الدسم خيارًا مناسبًا في بعض الأنظمة الغذائية.



عودة الأجواء الشتوية ليلا.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام القادمة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية نتيجة تأثرها بكتل هوائية مختلفة.

وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة الذي سُجل أمس، ووصل إلى 35 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، كان أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 5 درجات.

وأشارت “غانم” خلال مداخلة في برنامج صباحك مصري، إلى أن دخول كتل هوائية شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط قوي للرياح، وصلت سرعاته في بعض المناطق إلى ما بين 40 و50 كم/س، ما تسبب في إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة في جنوب القاهرة ومحافظات الصعيد.

ناقد فني يعلن السبب الرئيسي في أزمة شيرين الأخيرة.. فيديو

تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى الساحة الغنائية من جديد، محاولة استعادة بريقها ومكانتها لدى جمهورها، وذلك بعد فترة من الغياب فرضتها ظروف صحية ونفسية عليها، وتأتي هذه العودة من خلال ألبوم جديد يحمل آمالًا كبيرة في استعادة التألق، خاصة في ظل الدعم الواسع الذي تحظى به من محبيها وصناع الموسيقى.



ترامب: سأراجع المقترح الإيراني الأخير ولا أتخيل أنه سيكون مقبولًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيراجع المقترح الإيراني الأخير، لكنه أشار إلى أنه لا يستطيع تخيل أن يكون هذا المقترح مقبولًا.

هل تنجح الولايات المتحدة في إبرا صفقة مع إيران

وأكد ترامب في تصريحاته أنه يعتقد أن إيران قد تعرضت ل ضربات مدمرة، وأوضح أن طهران تسعى الآن لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة.

موقف خفض أسعار الطماطم في الأسواق.. وحقيقة وجود منتج مرشوش؟.. الزراعة ترد



أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود طماطم مغشوشة أو مرشوشة بمواد ضارة في الأسواق «غير صحيح تمامًا»، موضحًا أن الفيديو المتداول قديم ويعود إلى شهر أكتوبر الماضي، وتم الرد عليه في حينه.

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية، مع نهاد سمير وسارة سامي، على قناة صدى البلد ببرنامج صباح البلد أن ظهور لون أبيض داخل بعض ثمار الطماطم رغم احمرارها من الخارج قد يكون نتيجة تغيرات مناخية أو عوامل طبيعية، وليس بسبب مواد كيميائية ضارة كما يُشاع، مشددا على أن مصر تتعرض لحملة من الشائعات تستهدف التأثير على الاقتصاد القومي والإضرار بسمعة المنتج الزراعي المصري، مؤكدًا أن ما يُثار حول تسبب الطماطم أو البطيخ في أمراض مثل الفشل الكلوي أو السرطان «عارٍ تمامًا من الصحة».

تعرّف على موعد بدء امتحانات الثانوية العامة

أكد أسامة عبدالكريم، المتخصص في شئون التعليم، أن وزير التربية والتعليم وجّه بأن يكون الكتاب المدرسي هو المصدر الأساسي لامتحانات الشهر، وذلك بهدف تخفيف العبء على الطلاب، خاصة غير القادرين على شراء الكتب الخارجية.

وأضاف المتخصص في شئون التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن بعض المدرسين كانوا يخصصون أسئلة لطلاب الدروس الخصوصية، لكن مع بداية الفصل الدراسي الثاني صدرت توجيهات جديدة من وزارة التربية والتعليم لمنع هذه الممارسات وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.