قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 141 زيارة ميدانية لمتابعة 60 مستشفى و81 وحدة صحية
سلامة الغذاء: 5520 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 280 ألف طن.. وتشديد الرقابة على الألبان والأسماك
كشف أثري جديد.. «صباح الخير يا مصر» يستعرض أبرز الأخبار والملفات المهمة محليًا ودوليًا |فيديو
كيف يمكن للحكومة تعزيز استدامة قطاع السياحة في ظل التحديات العالمية
كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول
موعد حسم الدوري .. رابطة الأندية تعدّل جدول الجولة الأخيرة | تفاصيل
غرامة 20 ألف ريال وترحيل.. السعودية تفرض عقوبات على مخالفي تصاريح الحج
فصل طالبتين لمدة عام ضربتا زميلتهما في الإسكندرية
بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
ناقد فني يعلن السبب الرئيسي في أزمة شيرين الأخيرة.. فيديو
كتب نهايته بيده بالإدمان.. الابن العاق يقتل والده ويصيب والدته بسبب المخدرات بالفيوم
محض افتراء .. كوريا الشمالية تنفي اتهامات أمريكية بشن هجمات إلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موقف خفض أسعار الطماطم في الأسواق.. وحقيقة وجود منتج مرشوش؟.. الزراعة ترد

الطماطم
الطماطم
البهى عمرو

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود طماطم مغشوشة أو مرشوشة بمواد ضارة في الأسواق «غير صحيح تمامًا»، موضحًا أن الفيديو المتداول قديم ويعود إلى شهر أكتوبر الماضي، وتم الرد عليه في حينه.

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية، مع نهاد سمير وسارة سامي، على قناة صدى البلد ببرنامج صباح البلد أن ظهور لون أبيض داخل بعض ثمار الطماطم رغم احمرارها من الخارج قد يكون نتيجة تغيرات مناخية أو عوامل طبيعية، وليس بسبب مواد كيميائية ضارة كما يُشاع، مشددا على أن مصر تتعرض لحملة من الشائعات تستهدف التأثير على الاقتصاد القومي والإضرار بسمعة المنتج الزراعي المصري، مؤكدًا أن ما يُثار حول تسبب الطماطم أو البطيخ في أمراض مثل الفشل الكلوي أو السرطان «عارٍ تمامًا من الصحة».

الطماطم

وأضاف أن هناك جهات رقابية متخصصة، مثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، تقوم بسحب عينات بشكل دوري للتأكد من سلامة المنتجات، إلى جانب تطبيق ضوابط صارمة تمنع استخدام المبيدات قبل الحصاد بفترة كافية لضمان الأمان الغذائي.

فتح 175 سوقًا عالميًا 

 

وأشار جاد إلى أن زيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أكثر من 175 سوقًا عالميًا لاستيراد المنتجات، ومنها الطماطم، يعكس ثقة الأسواق الدولية في جودة وسلامة المحاصيل المصرية.

وحول سبب عدم خفض أسعار الطماطم، اختتم المتحدث باسم وزارة الزراعة: الطماطم كانت في أواخر رمضان وبعد العيد وصلت 50 جنيهًا للكيلو، وظلت في الانخفاض 35، 20، 25، جنيها ولم تصل للسعر المطلوب بسبب تغيرات مناخية مازالت غير متوقعة وشديدة جدًا وإحنا في ذروتها دلوقتي، وسعرها هينزل على مراحل الفترة الجاية.

أسعار الطماطم الطماطم وزارة الزراعة الزراعة تسبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

سعر الجنيه الذهب

زاد 120 جنيها.. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الإعلام الإيطالي ينعي فاروق لاشين ملك البيتزا المصري

من طاهٍ إلى صاحب أشهر المطاعم .. الإعلام الإيطالي ينعى المصري فاروق لاشين ملك البيتزا

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

حملات تموينية بأسيوط

محافظ أسيوط: ضبط 58 جوال دقيق مدعم في حملات تموينية بـ صدفا والفتح

د.محمد أبو السعد

خلال شهر.. تنفيذ 57 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة مخالفة بكفر الشيخ

قافلة طبية ببني سويف

أكثر من 500 خدمة طبية مجانية بقافلة علاجية بقرية الدوالطة في بني سويف

بالصور

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد