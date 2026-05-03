موقف خفض أسعار الطماطم في الأسواق.. وحقيقة وجود منتج مرشوش؟.. الزراعة ترد

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن وجود طماطم مغشوشة أو مرشوشة بمواد ضارة في الأسواق «غير صحيح تمامًا»، موضحًا أن الفيديو المتداول قديم ويعود إلى شهر أكتوبر الماضي، وتم الرد عليه في حينه.

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية، مع نهاد سمير وسارة سامي، على قناة صدى البلد ببرنامج صباح البلد أن ظهور لون أبيض داخل بعض ثمار الطماطم رغم احمرارها من الخارج قد يكون نتيجة تغيرات مناخية أو عوامل طبيعية، وليس بسبب مواد كيميائية ضارة كما يُشاع، مشددا على أن مصر تتعرض لحملة من الشائعات تستهدف التأثير على الاقتصاد القومي والإضرار بسمعة المنتج الزراعي المصري، مؤكدًا أن ما يُثار حول تسبب الطماطم أو البطيخ في أمراض مثل الفشل الكلوي أو السرطان «عارٍ تمامًا من الصحة».

وأضاف أن هناك جهات رقابية متخصصة، مثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، تقوم بسحب عينات بشكل دوري للتأكد من سلامة المنتجات، إلى جانب تطبيق ضوابط صارمة تمنع استخدام المبيدات قبل الحصاد بفترة كافية لضمان الأمان الغذائي.

فتح 175 سوقًا عالميًا

وأشار جاد إلى أن زيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أكثر من 175 سوقًا عالميًا لاستيراد المنتجات، ومنها الطماطم، يعكس ثقة الأسواق الدولية في جودة وسلامة المحاصيل المصرية.

وحول سبب عدم خفض أسعار الطماطم، اختتم المتحدث باسم وزارة الزراعة: الطماطم كانت في أواخر رمضان وبعد العيد وصلت 50 جنيهًا للكيلو، وظلت في الانخفاض 35، 20، 25، جنيها ولم تصل للسعر المطلوب بسبب تغيرات مناخية مازالت غير متوقعة وشديدة جدًا وإحنا في ذروتها دلوقتي، وسعرها هينزل على مراحل الفترة الجاية.