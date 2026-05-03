قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على موعد بدء امتحانات الثانوية العامة
ترامب: حصار موانئ إيران ودود للغاية
أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق
انخفاض حاد في الحرارة وأمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من "تقلبات جوية" تضرب البلاد
الطماطم آمنة ولا مشكلات بالبطيخ.. وزارة الزراعة تحسم الجدل
سقوط شاشة عرض أثناء حفل رياض الأطفال بمدرسة بالجيزة وإصابة طالبين
هل يجوز رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة؟.. اعرف رأي الفقهاء
انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار ورياح .. حالة الطقس اليوم الأحد 3 مايو 2026
تشكيل ريال مدريد المُتوقع أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 مايو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
التعليم تطالب المديريات بإحصاء رسمي بأعداد الحاصلين على “دراسات عليا” بالمدارس والإدارات
لا للتلوث ولا للعبث | عقوبات رادعة لإنقاذ البحيرات المصرية .. 5 محظورات وفقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صراع القمة والمقاعد الآسيوية يشعل الجولة 30 فى السعودية .. النصر تحت الضغط .. والقادسية يراهن على المفاجأة .. والأهلي يلعب على الثالث

النصر السعودي
النصر السعودي

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية إلى جولة مهمة في سباق دوري روشن للمحترفين حيث لم تعد المباريات مجرد محطات عادية في نهاية الموسم بل تحولت إلى معارك حاسمة ترسم ملامح البطل وتحدد هوية المتأهلين آسيوياً في ظل احتدام المنافسة على أكثر من جبهة.

في الواجهة يخوض النصر اختباراً معقداً خارج أرضه أمام القادسية في الدمام في مواجهة تتجاوز حسابات النقاط الثلاث لتدخل في نطاق إثبات الهيمنة وتفادي الدخول في حسابات معقدة قد تعيد المنافسة إلى نقطة الاشتعال.

النصر.. صدارة لا تحتمل التعثر

رغم اقتراب النصر من منصة التتويج فإن الفريق يدرك أن المرحلة الحالية هي الأصعب نفسياً وفنياً فالفارق النقطي المريح نسبياً مع الهلال لا يمنح الأمان الكامل خاصة مع امتلاك الأخير مباراة مؤجلة ما يجعل أي تعثر محتمل بمثابة إحياء لسباق اللقب.

الفريق الذي يقوده المدرب البرتغالي خورخي خيسوس يظهر بوجه تنافسي قوي في الأسابيع الأخيرة مستفيداً من حالة الانسجام الهجومي التي يقودها كريستيانو رونالدو إلى جانب مجموعة من الأسماء القادرة على حسم المباريات في لحظات مثل ساديو ماني وجواو فيليكس إضافة إلى التألق اللافت لكومان.

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في قوة النصر بل في قدرته على إدارة الضغوط خاصة أمام خصم سبق وأن تفوق عليه في الدور الأول وهو ما يمنح القادسية أفضلية معنوية ويضع النصر أمام اختبار رد الاعتبار.

القادسية.. طموح ثالث يتحدى الصدارة

على الجانب الآخر يدخل القادسية المباراة بعقلية مختلفة تماماً إذ لم يعد ينافس على اللقب لكنه يمتلك هدفاً لا يقل أهمية يتمثل في اقتناص المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعيش الفريق حالة من التذبذب لكنه استعاد جزءاً من توازنه في الجولات الأخيرة مستفيداً من تعثر منافسيه وعلى رأسهم الأهلي. ورغم غياب هدافه ريتيغي بسبب الإصابة فإن البدائل الهجومية بدأت في الظهور ما يمنح المدرب بريندان رودجرز بعض المرونة التكتيكية.

وتمثل مواجهة النصر للقادسية فرصة مزدوجة من تعزيز حظوظه الآسيوية من جهة وإعادة تقديم نفسه كأحد الفرق القادرة على إرباك الكبار من جهة أخرى.

الأهلي .. إنقاذ الموسم من بوابة الأخدود

في جدة يخوض الأهلي مواجهة لا تقل أهمية لكنها تختلف في طبيعتها فالفريق خرج عملياً من سباق اللقب ليحول تركيزه نحو تأمين المركز الثالث وضمان بطاقة التأهل المباشر آسيوياً.

ويدخل الأهلي اللقاء متأثراً بخسارته الأخيرة إضافة إلى غياب أحد أبرز عناصره الهجومية جالينو وهو ما قد يدفع المدرب ماتياس يايسله إلى إعادة ترتيب أوراقه وربما إراحة بعض اللاعبين بعد ضغط المباريات القاري.

ورغم الفوارق الفنية الكبيرة فإن مواجهة الأخدود لا تخلو من التعقيد خاصة أن الفرق المهددة بالهبوط غالباً ما تلعب دون حسابات وهو ما قد يشكل خطراً إذا لم يُحسن الأهلي التعامل مع المباراة بجدية كافية.

الأخدود .. سباق مع الزمن

يدخل الأخدود اللقاء بوضعية صعبة للغاية إذ بات قريباً من الهبوط بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أضعفت آماله في البقاء. ومع ذلك تبقى المباريات المتبقية بمثابة الفرصة الأخيرة لإنعاش الحظوظ حتى وإن بدت الحسابات معقدة.

التعاون والشباب .. حسابات مختلفة

وفي الرياض تتجه الأنظار إلى مواجهة التعاون والشباب في لقاء يعكس صراعاً من نوع مختلف. التعاون يسعى للحفاظ على موقعه ضمن الفرق المنافسة على المراكز المؤهلة آسيوياً مستفيداً من التوسعة الأخيرة في عدد المقاعد.

أما الشباب فيلعب دون ضغوط كبيرة لكنه يبحث عن إنهاء الموسم بصورة إيجابية تعكس تطور الفريق تحت قيادة مدربه نور الدين بن زكري.

الكرة السعودية السعودية دوري روشن القادسية النصر خورخي خيسوس رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية : طقس الـ 5 أيام المقبلة أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة

رواتب

بعد قرار التبكير .. موعد صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

رياح

عودة الشتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

سكن لكل المصريين

زيادة طفيفة في الأسعار .. تفاصيل كراسة الشروط لحجز شقة في سكن لكل المصريين

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: تلبيس الحق بالباطل من كبائر الآثام ويهدم المجتمع البشري

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية بدورة الأكاديمية العسكرية

السجود

الموقف الشرعي لشخص دائم الشك في عدد السجدات بالصلاة

بالصور

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

درة تبهر متابعيها بظهورها اللافت

درة
درة
درة

بدلة غير تقليدية .. روجينا تتألق بلوك مختلف

روجينا
روجينا
روجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد