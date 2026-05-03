صراع القمة والمقاعد الآسيوية يشعل الجولة 30 فى السعودية .. النصر تحت الضغط .. والقادسية يراهن على المفاجأة .. والأهلي يلعب على الثالث

تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية إلى جولة مهمة في سباق دوري روشن للمحترفين حيث لم تعد المباريات مجرد محطات عادية في نهاية الموسم بل تحولت إلى معارك حاسمة ترسم ملامح البطل وتحدد هوية المتأهلين آسيوياً في ظل احتدام المنافسة على أكثر من جبهة.

في الواجهة يخوض النصر اختباراً معقداً خارج أرضه أمام القادسية في الدمام في مواجهة تتجاوز حسابات النقاط الثلاث لتدخل في نطاق إثبات الهيمنة وتفادي الدخول في حسابات معقدة قد تعيد المنافسة إلى نقطة الاشتعال.

النصر.. صدارة لا تحتمل التعثر

رغم اقتراب النصر من منصة التتويج فإن الفريق يدرك أن المرحلة الحالية هي الأصعب نفسياً وفنياً فالفارق النقطي المريح نسبياً مع الهلال لا يمنح الأمان الكامل خاصة مع امتلاك الأخير مباراة مؤجلة ما يجعل أي تعثر محتمل بمثابة إحياء لسباق اللقب.

الفريق الذي يقوده المدرب البرتغالي خورخي خيسوس يظهر بوجه تنافسي قوي في الأسابيع الأخيرة مستفيداً من حالة الانسجام الهجومي التي يقودها كريستيانو رونالدو إلى جانب مجموعة من الأسماء القادرة على حسم المباريات في لحظات مثل ساديو ماني وجواو فيليكس إضافة إلى التألق اللافت لكومان.

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في قوة النصر بل في قدرته على إدارة الضغوط خاصة أمام خصم سبق وأن تفوق عليه في الدور الأول وهو ما يمنح القادسية أفضلية معنوية ويضع النصر أمام اختبار رد الاعتبار.

القادسية.. طموح ثالث يتحدى الصدارة

على الجانب الآخر يدخل القادسية المباراة بعقلية مختلفة تماماً إذ لم يعد ينافس على اللقب لكنه يمتلك هدفاً لا يقل أهمية يتمثل في اقتناص المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعيش الفريق حالة من التذبذب لكنه استعاد جزءاً من توازنه في الجولات الأخيرة مستفيداً من تعثر منافسيه وعلى رأسهم الأهلي. ورغم غياب هدافه ريتيغي بسبب الإصابة فإن البدائل الهجومية بدأت في الظهور ما يمنح المدرب بريندان رودجرز بعض المرونة التكتيكية.

وتمثل مواجهة النصر للقادسية فرصة مزدوجة من تعزيز حظوظه الآسيوية من جهة وإعادة تقديم نفسه كأحد الفرق القادرة على إرباك الكبار من جهة أخرى.

الأهلي .. إنقاذ الموسم من بوابة الأخدود

في جدة يخوض الأهلي مواجهة لا تقل أهمية لكنها تختلف في طبيعتها فالفريق خرج عملياً من سباق اللقب ليحول تركيزه نحو تأمين المركز الثالث وضمان بطاقة التأهل المباشر آسيوياً.

ويدخل الأهلي اللقاء متأثراً بخسارته الأخيرة إضافة إلى غياب أحد أبرز عناصره الهجومية جالينو وهو ما قد يدفع المدرب ماتياس يايسله إلى إعادة ترتيب أوراقه وربما إراحة بعض اللاعبين بعد ضغط المباريات القاري.

ورغم الفوارق الفنية الكبيرة فإن مواجهة الأخدود لا تخلو من التعقيد خاصة أن الفرق المهددة بالهبوط غالباً ما تلعب دون حسابات وهو ما قد يشكل خطراً إذا لم يُحسن الأهلي التعامل مع المباراة بجدية كافية.

الأخدود .. سباق مع الزمن

يدخل الأخدود اللقاء بوضعية صعبة للغاية إذ بات قريباً من الهبوط بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أضعفت آماله في البقاء. ومع ذلك تبقى المباريات المتبقية بمثابة الفرصة الأخيرة لإنعاش الحظوظ حتى وإن بدت الحسابات معقدة.

التعاون والشباب .. حسابات مختلفة

وفي الرياض تتجه الأنظار إلى مواجهة التعاون والشباب في لقاء يعكس صراعاً من نوع مختلف. التعاون يسعى للحفاظ على موقعه ضمن الفرق المنافسة على المراكز المؤهلة آسيوياً مستفيداً من التوسعة الأخيرة في عدد المقاعد.

أما الشباب فيلعب دون ضغوط كبيرة لكنه يبحث عن إنهاء الموسم بصورة إيجابية تعكس تطور الفريق تحت قيادة مدربه نور الدين بن زكري.