النصر يدرس شكوى ضد ديميرال بعد أحداث ساخنة أمام الأهلي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي النصر تدرس التقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الرياضية»، فإن إدارة النصر تعتزم إرفاق مقاطع فيديو ضمن الشكوى، تتضمن تدخلات من جانب اللاعب ديميرال، إلى جانب الوقائع التي حدثت في منطقة المكس زون عقب نهاية اللقاء.

وشهدت المباراة، التي أدارها الحكم البلجيكي إريك لامبريشتس، أجواء مشحونة ومشاحنات بين لاعبي الفريقين، استمرت داخل الملعب حتى بعد إطلاق صافرة النهاية.

وأشهر الحكم خلال اللقاء 7 بطاقات صفراء، بواقع ثلاث بطاقات للاعبي النصر وهم عبد الإله العمري، والفرنسي كينجسلي كومان، وأيمن يحيى، مقابل أربع بطاقات للاعبي الأهلي، وهم ديميرال، وزياد الجهني، والإنجليزي إيفان توني، والفرنسي فالنتين أتانجانا.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة النصر موقفها النهائي بشأن تقديم الشكوى خلال الساعات المقبلة، في ظل تصاعد الأحداث المرتبطة بالمباراة.