خبير لوائح يوضح آلية احتساب القضايا بشروط رخصة الأندية

أكد خبير اللوائح عامر العمايرة أن الفيصل في احتساب القضايا ضمن الملفات المطلوب تسويتها للحصول على رخصة الأندية ليس تاريخ الإيقاف على النظام، وإنما تاريخ صدور الحكم في القضية.

وأوضح العمايرة عبر حسابه على “فيسبوك”، أن القضايا يتم إدراجها على سيستم إيقاف القيد بعد انتهاء المهلة المحددة للسداد، والتي قد تكون 30 أو 45 يومًا حسب نوع القضية.

وأضاف أن أي قضية صدر حكمها حتى 31 مارس مثلًا تُعد ضمن القضايا التي يجب تسويتها للحصول على الرخصة، بينما القضايا التي يصدر حكمها اعتبارًا من 1 أبريل وما بعده لا تدخل ضمن متطلبات الرخصة في نفس الموسم، وفقًا للائحة.