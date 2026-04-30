قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل اتصالات النواب : قرارات الرئيس في عيد العمال تعزز الحماية الاجتماعية
دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة
وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة بسبب حرب إيران
1500 جنيه.. تعرف على موعد صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة
الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي ببطولة كأس مصر والرباعية
تصريح صادم من رئيس الأركان الأمريكي : روسيا متورطة في دعم إيران عسكريًا
رجال يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأوليمبي
منذ 26 أبريل الماضي.. الطفل معاذ يتغيب عن منزله في حلوان ووالده يستغيث لعودته
أزمة وفد الاتحاد الإيراني في كندا قبل كأس العالم 2026.. انسحاب مفاجئ وخلاف دبلوماسي مع سلطات الهجرة
رئاسة الحرمين تسجل أكثر من 5 ملايين مستفيد من خدماتها الرقمية منذ مطلع 1447هـ
ادعوا له بالرحمة.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيل اتصالات النواب : قرارات الرئيس في عيد العمال تعزز الحماية الاجتماعية

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أنها عكست تقدير الدولة العميق لدور العمال في بناء الجمهورية الجديدة، ورسخت لمفاهيم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد النائب محمود حسين طاهر، في بيان له، أن توجيهات الرئيس جاءت معبرة عن رؤية استراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء ببيئة العمل في مصر، وتعزيز قدرات العمال وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديث، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، وهو ما يتطلب الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية للدولة.

وثمّن وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس، وعلى رأسها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، معتبرًا أنها خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن هذه الفئة، وتأكيدًا لحرص الدولة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن قرار زيادة تعويضات حوادث العمل، سواء في حالات الوفاة أو العجز، يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال، فضلًا عن قرار إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم قياس مستوى المهارة، بما يسهم في دمجهم داخل الاقتصاد الرسمي وتعزيز استقرارهم الوظيفي.

كما نوّه وكيل اتصالات النواب، بأهمية إطلاق منصة سوق العمل، التي تمثل نقلة نوعية في ربط الباحثين عن فرص عمل باحتياجات السوق، سواء داخل مصر أو خارجها، مشددًا على أن هذا التوجه يتكامل مع جهود الدولة في التحول الرقمي، ويعزز من كفاءة التشغيل، خاصة في القطاعات التكنولوجية والاتصالات التي تشهد نموًا متسارعًا.

واختتم النائب محمود حسين طاهر بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والمعرفة، مشددًا على أن دعم العمال وتأهيلهم يظل حجر الزاوية في هذه المسيرة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان السيسي الرئيس السيسي

صورة أرشيفية

