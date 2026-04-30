راقصة الساحل ما بين شتيمة الأطباء لـ كلبش النجدة | قصة صادمة

أثارت الراقصة حورية أزمة كبيرة بعد اتهامها بالتعدي بالسب والشتم على طبيبين وفردي أمن بمستشفى الشيخ زايد التخصصي وفي تلك السطور نرصد لكم القصة كاملة ..

بداية الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود إلي نشوب مشاجرة داخل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بعدما تعدى عدد من الأشخاص على طاقم طبي ووجهوا لهم عبارات سب وقذف ما تسبب في تعطيل العمل داخل المستشفى

شرطة النجدة تتلقي البلاغ

تلقي مدير شرطة النجدة بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة العمليات بورود إشارة بنشوب مشاجرة داخل أحد المستشفيات. وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية بقسم أول الشيخ زايد للسيطرة على الموقف تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة

الأجهزة الأمنية تحرر محضر للراقصة حورية

حررت الأجهزة الأمنية على الفور بلاغ بالواقعة من تعدي الراقصة ومرافقيها على الطاقم طبي وتوجيه عبارات سب وقذف وتعطيل العمل داخل المستشفى وتم التحفظ على الراقصة ومرافقيها وتم إحالتهم للنيابة العامة

النيابة تباشر التحقيق مع الراقصة حورية والفريق الطبي

أمر المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد بإخلاء سبيل الراقصة حورية بكفالة ١٠ آلاف جنيه لكل منهما في اتهامهما بالتعدي بالسب والشتم على طبيبين وفردين أمن بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

كما قررت النيابة بإشراف المستشار مصطفى بركات المحامى العام الأول لنيابات أكتوبر إخلاء سبيل الطبيبين وفردي الأمن بضمان محال إقامتهم عقب اتهام الراقصة حورية لهم بسبها وصديقتها أثناء تواجدهما في المستشفى.

من هى الراقصة حورية

اشتهرت الراقصة حورية خلال الفترة الماضية من خلال المشاركة في عدد من الحفلات بالساحل الشمالي، وارتداء بدل رقص كاشفة، تسببت في توجيه الكثير من الانتقادات إليها.

الراقصة حورية اسمها الحقيقي حنين، وتبلغ من العمر 23 عاما، وتسكن في المقطم، وعرفت بإحياء حفلات في منطقة الساحل والمعمورة والقاهرة.

عرفت حورية بأنها راقصة الساحل الشمالي، التي تتعمد إظهار أجزاء من جسدها، وخدش الحياء العام، والتحريض على الفسق، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، بحسب الاتهامات الموجهة إليها.

رغم شهرتها لم يصل عدد المتابعات على حسابات حورية عبر انستجرام وتيك توك إلى المليون، ولكن يشاهد الفيديوهات الخاصة بها الآلاف من الجمهور.

تصف حورية نفسها بأنها فنانة استعراضية، وشاركت عددا من الفنانين إحياء حفلاتهم وأفراح خاصة، منهم محمود الليثي.