قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
29.4 مليار دولار في 8 أشهر | خبير اقتصادي يكشف أسباب وأهمية زيادة تحويلات العاملين بالخارج
دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة
وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة بسبب حرب إيران
1500 جنيه.. تعرف على موعد صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة
الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي ببطولة كأس مصر والرباعية
تصريح صادم من رئيس الأركان الأمريكي : روسيا متورطة في دعم إيران عسكريًا
رجال يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأوليمبي
منذ 26 أبريل الماضي.. الطفل معاذ يتغيب عن منزله في حلوان ووالده يستغيث لعودته
أزمة وفد الاتحاد الإيراني في كندا قبل كأس العالم 2026.. انسحاب مفاجئ وخلاف دبلوماسي مع سلطات الهجرة
رئاسة الحرمين تسجل أكثر من 5 ملايين مستفيد من خدماتها الرقمية منذ مطلع 1447هـ
ادعوا له بالرحمة.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

راقصة الساحل ما بين شتيمة الأطباء لـ كلبش النجدة | قصة صادمة

حورية راقصة الساحل الشمالي
كتب محمد عبدالله :

أثارت الراقصة حورية أزمة كبيرة بعد اتهامها بالتعدي بالسب والشتم على طبيبين وفردي أمن بمستشفى الشيخ زايد التخصصي وفي تلك السطور نرصد لكم القصة كاملة .. 

بداية الواقعة 

تفاصيل الواقعة تعود إلي نشوب مشاجرة داخل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بعدما تعدى عدد من الأشخاص على طاقم طبي ووجهوا لهم عبارات سب وقذف ما تسبب في تعطيل العمل داخل المستشفى 

شرطة النجدة تتلقي البلاغ

تلقي مدير شرطة النجدة بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة العمليات بورود إشارة بنشوب مشاجرة داخل أحد المستشفيات. وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية بقسم أول الشيخ زايد للسيطرة على الموقف تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة

الأجهزة الأمنية تحرر محضر للراقصة حورية 

حررت الأجهزة الأمنية على الفور بلاغ بالواقعة من تعدي الراقصة ومرافقيها على  الطاقم طبي وتوجيه  عبارات سب وقذف وتعطيل العمل داخل المستشفى  وتم التحفظ على الراقصة ومرافقيها وتم إحالتهم للنيابة العامة 

النيابة تباشر التحقيق مع الراقصة حورية والفريق الطبي 

أمر المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد بإخلاء سبيل الراقصة حورية بكفالة ١٠ آلاف جنيه لكل منهما في اتهامهما بالتعدي بالسب والشتم على طبيبين وفردين أمن بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

كما قررت النيابة بإشراف المستشار مصطفى بركات المحامى العام الأول لنيابات أكتوبر إخلاء سبيل الطبيبين وفردي الأمن بضمان محال إقامتهم عقب اتهام الراقصة حورية لهم بسبها وصديقتها أثناء تواجدهما في المستشفى.

من هى الراقصة حورية 

اشتهرت الراقصة حورية خلال الفترة الماضية من خلال المشاركة في عدد من الحفلات بالساحل الشمالي، وارتداء بدل رقص كاشفة، تسببت في توجيه الكثير من الانتقادات إليها.

الراقصة حورية اسمها الحقيقي حنين، وتبلغ من العمر 23 عاما، وتسكن في المقطم، وعرفت بإحياء حفلات في منطقة الساحل والمعمورة والقاهرة.

عرفت حورية بأنها راقصة الساحل الشمالي، التي تتعمد إظهار أجزاء من جسدها، وخدش الحياء العام، والتحريض على الفسق، والرقص بطريقة تتنافى مع آداب المجتمع، بحسب الاتهامات الموجهة إليها.

رغم شهرتها لم يصل عدد المتابعات على حسابات حورية عبر انستجرام وتيك توك إلى المليون، ولكن يشاهد الفيديوهات الخاصة بها الآلاف من الجمهور.

تصف حورية نفسها بأنها فنانة استعراضية، وشاركت عددا من الفنانين إحياء حفلاتهم وأفراح خاصة، منهم محمود الليثي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

سعر الذهب

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

ترشيحاتنا

النفقة

معايير جديدة للنفقة وعقوبات لتعطيل الرؤية.. مشروع قانون المصريين الأحرار

وزير الصحة

برلماني: الدولة تخطو نحز تعزيز كفاءة القطاع الصحي واستجابة الحكومة لطلبات المواطنين سريعة

النائب مصطفى أبو زهرة

مصطفى أبو زهرة: «بدر 2026» رسالة تحذير قوية لكل من يهدد أمن مصر

بالصور

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد