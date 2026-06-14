معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. بوابة مصر لجذب الاستثمارات العالمية

تواصل مصر تعزيز حضورها في الصناعات التكنولوجية المتقدمة عبر الاستعداد لاستضافة النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا يتجاوز استضافة الفعاليات المتخصصة إلى بناء شراكات دولية وجذب استثمارات جديدة في أحد أكثر القطاعات نموًا على مستوى العالم.

ويأتي تنظيم المعرض في مدينة العلمين الجديدة، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مركز متكامل للفعاليات الاقتصادية والسياحية والدولية، ليؤكد سعي الدولة إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعات الطيران والفضاء والتكنولوجيا الحديثة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة.

العلمين الجديدة.. منصة مصرية للفعاليات العالمية

يمثل اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة الحدث جزءًا من رؤية أوسع تستهدف تحويل المدينة إلى وجهة دولية للمعارض والمؤتمرات المتخصصة. فمع ما تمتلكه من بنية تحتية حديثة وشبكات نقل متطورة ومرافق متكاملة، أصبحت المدينة قادرة على استضافة فعاليات كبرى تستقطب آلاف الزوار والشركات من مختلف أنحاء العالم.

وتعكس استضافة معرض الطيران والفضاء توجه الدولة نحو ربط مشروعات التنمية العمرانية بالأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية، بما يسهم في تعزيز مكانة المدن الجديدة كمحركات للنمو والاستثمار.

من العروض الجوية إلى الشراكات الاقتصادية

لم تعد معارض الطيران الحديثة تقتصر على استعراض الطائرات والتقنيات العسكرية أو المدنية، بل تحولت إلى منصات اقتصادية متكاملة تجمع المصنعين والمشغلين والمستثمرين وصناع القرار تحت سقف واحد.

وفي هذا السياق، يمثل معرض العلمين فرصة لفتح قنوات جديدة للتعاون بين الشركات العالمية والمؤسسات المصرية، سواء في مجالات تصنيع الطائرات أو الصناعات المغذية أو خدمات الصيانة والتدريب والتكنولوجيا الرقمية المرتبطة بقطاع الطيران.

كما يتيح الحدث تبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات العالمية، بما يعزز فرص نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة الفنية داخل السوق المصرية.

توطين التكنولوجيا.. هدف استراتيجي

تضع مصر ملف توطين الصناعات المتقدمة على رأس أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، في إطار خطة تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية.

ويُنظر إلى قطاع الطيران والفضاء باعتباره أحد القطاعات القادرة على تحقيق هذا الهدف، نظرًا لما يتطلبه من صناعات متقدمة وسلاسل إمداد واسعة تشمل الإلكترونيات والبرمجيات والهندسة الميكانيكية والمواد المتطورة.

ومن المتوقع أن يسهم المعرض في جذب شركات عالمية تمتلك خبرات كبيرة في هذه المجالات، بما يفتح المجال أمام مشروعات مشتركة وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر المصرية، فضلًا عن فرص نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية.

مشاركة دولية واسعة

تحمل نسخة 2026 من المعرض مؤشرات على توسع كبير في حجم المشاركة الدولية، حيث من المنتظر أن يشارك أكثر من 250 عارضًا يمثلون نحو 50 دولة، إلى جانب حضور عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات تصنيع الطائرات والمحركات وأنظمة الفضاء والتقنيات المتقدمة.

ويعكس هذا الحضور المتنامي حجم الاهتمام الدولي بالسوق المصرية، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تطوير مستمر للبنية التحتية وقطاع النقل الجوي والمطارات.

كما يمنح الحدث فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والشركات العالمية، بما يدعم خطط الدولة لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

العروض الجوية.. عنصر جذب رئيسي

إلى جانب الجوانب الاقتصادية والتقنية، تحظى العروض الجوية باهتمام كبير من الزوار والمتخصصين، إذ من المنتظر أن تتضمن النسخة الجديدة أكثر من 50 عرضًا جويًا بمشاركة ما يزيد على 100 طائرة عسكرية ومدنية من طرازات مختلفة.

وتوفر هذه العروض فرصة لاستعراض القدرات التكنولوجية الحديثة في صناعة الطيران، كما تضفي بعدًا جماهيريًا على المعرض يجذب الزوار والمهتمين من داخل مصر وخارجها.

وزير الطيران: ثقة دولية متزايدة في مصر

أكد الدكتور سامح الحفني أن تنظيم النسخة الثانية من المعرض يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدولة المصرية وقدرتها على استضافة الأحداث المتخصصة الكبرى.

وأشار إلى أن المعرض يمثل منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاعي الطيران والفضاء، فضلًا عن دوره في فتح آفاق جديدة للشراكات الدولية التي تدعم خطط التطوير والنمو.

وأضاف أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى أسهم في تعزيز مكانة المعرض على الساحة الدولية، وشجع المزيد من الشركات والمؤسسات العالمية على المشاركة في النسخة الجديدة.

مكاسب اقتصادية تتجاوز أيام المعرض

لا تقتصر أهمية الحدث على فترة انعقاده فقط، بل تمتد آثاره إلى ما بعد انتهاء فعالياته، من خلال الاتفاقيات المحتملة وفرص الاستثمار والتعاون التي قد تنشأ بين المشاركين.

كما يسهم المعرض في تنشيط قطاعات السياحة والفنادق والخدمات والنقل، مع توقعات باستقبال نحو 12 ألف زائر ومتخصص من مختلف دول العالم، إضافة إلى وفود رسمية وممثلي شركات ومؤسسات دولية كبرى.

وتعزز هذه الأرقام من العائد الاقتصادي للمعرض، وتدعم جهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للفعاليات الاقتصادية والتكنولوجية المتخصصة.

خطوة نحو موقع أكبر في صناعة الطيران العالمية

يمثل معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء أكثر من مجرد فعالية متخصصة، إذ يعكس رؤية مصرية تسعى إلى تعزيز الحضور في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الطيران والفضاء، والاستفادة من التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميًا.

ومع تزايد حجم المشاركة الدولية واتساع نطاق الفعاليات المصاحبة، تبدو النسخة الثانية من المعرض محطة جديدة في مسار بناء شراكات استراتيجية، ودعم جهود توطين التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات التي تستهدف الصناعات المستقبلية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد والتكنولوجيا في المنطقة.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي محمد عبدالعزيز إن معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء يمثل فرصة مهمة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعات المتقدمة التي تعتمد على الشراكات الدولية ونقل المعرفة.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استضافة مدينة العلمين الجديدة لمثل هذه الفعاليات تعكس توجهًا اقتصاديًا واضحًا نحو تحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب استثماري وليست مجرد مشروعات عمرانية، وهو ما يرفع من القيمة الاقتصادية لتلك المدن على المدى المتوسط والطويل.

وأشار إلى أن حجم المشاركة الدولية المتوقعة في النسخة الجديدة من المعرض يعزز من فرص عقد اتفاقيات تعاون وشراكات صناعية، بما يساهم في دعم خطط الدولة لتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.

واختتم بأن مثل هذه الفعاليات تسهم أيضًا في تنشيط قطاعات مرتبطة مثل السياحة والخدمات والنقل، ما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.