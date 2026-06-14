وزير السياحة والآثار: ٤٠% ارتفاع في مستوي إنفاق السائح



عقد الاتحاد المصري للغرف السياحية الجمعية العمومية العامة برئاسة حسام الشاعر اليوم، لمناقشة العديد من الملفات وطرح إنجازاته على أعضائه بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي ووزير العمل حسن الرداد بأحد فنادق القاهرة.



قال حسن الرداد وزير العمل، أننا نؤمن بكل ماله شان بقطاع السياحة، خاصة فيما يتعلق بتصريح عمل الأجانب وتوفيق الأوضاع لمدة زمنية محددة وفقا لقانون العمل.

أوضح الرداد، أننا ننسق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمواجهة تحديات السياحة لوضع أسس موضوعية، جاء ذلك في كلمة له بالجميعة العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية.

أضاف وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إلي أن نسبة أنفاق السائح ارتفعت من ٣٠ إلى ٤٠%، مدعومة بتحركات قوية من قبل الوزارة والقطاع الخاص.



أشار وزير السياحة والآثار، إلى أن استراتيجيتنا لا تتوقف على زيادة أعداد السائحين فقط، بل تستهدف رفع متوسط إنفاق السائح خلال فترة إقامته، بما يحقق عوائد اقتصادية أكبر للقطاع السياحي وللاقتصاد المصري.

تابع أننا نعمل على علاقة متوازنة بين القطاع الخاص ووزارة العمل عبر بروتوكول مهم بينهما لخلق نموذج ناجح مع الاستمرار والتواصل بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة العمل لتحقيق المصلحة العامة للقطاع.