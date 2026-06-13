مدبولي: تسويات مرتقبة للمديونيات التاريخية.. ونعمل على وضع رشيد على خريطة السياحة العالمية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرب الانتهاء من عدد من التسويات الخاصة بالمديونيات التاريخية المتراكمة بين الهيئات الاقتصادية ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لمعالجة هذه الملفات بما يسهم في تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة.

خطة الدولة لإعادة هيكلة الأوضاع

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع عدد من اتفاقيات التسوية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الأوضاع المالية للهيئات والمؤسسات المختلفة.

الاستفادة القصوى من موارد الدولة

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بصورة متواصلة على إنهاء التشابكات المالية المتراكمة منذ سنوات، بما يساهم في دعم الاستقرار المالي وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة.

جذب الحركة السياحية المحلية

وفي سياق آخر، أكد مدبولي أن الحكومة تضع مدينة رشيد ضمن أولوياتها السياحية خلال المرحلة المقبلة، لما تمتلكه من مقومات تاريخية وأثرية فريدة تجعلها واحدة من أهم المدن القادرة على جذب الحركة السياحية المحلية والدولية.

زيادة أعداد الزائرين

وأشار إلى أن تطوير المباني الأثرية وترميمها يمثل خطوة مهمة، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في تسهيل الوصول إلى المدينة وتعزيز وسائل الربط والنقل إليها، بما يضمن زيادة أعداد الزائرين وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المرجوة.

تجربة سياحية فريدة

وأضاف أن منطقة قصر الملك فاروق بإدفينا تمتلك مقومات سياحية متميزة، موضحًا أن الوصول إليها عبر الرحلات النيلية من مدينة رشيد يمكن أن يشكل تجربة سياحية فريدة تضيف عنصرًا جديدًا للجذب السياحي في المنطقة.



وقال مدبولي إن الرحلات النيلية إلى القصر التاريخي لن تكون مجرد وسيلة انتقال، بل جزءًا من التجربة السياحية والترفيهية المتكاملة التي تستهدف الحكومة تطويرها والاستفادة منها.

تحسين وسائل النقل

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل بالتوازي على رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين وسائل النقل والخدمات المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار السياحي وزيادة معدلات الإقبال على المدينة.

المقاصد السياحية الرئيسية

وشدد على أن مدينة رشيد تستحق مكانة أكبر على خريطة السياحة المصرية، لما تتميز به من طراز معماري فريد ومجموعة كبيرة من الآثار الإسلامية والتاريخية، مؤكدًا أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعات التطوير ووضع المدينة ضمن المقاصد السياحية الرئيسية في أقرب وقت.

المشروعات الخدمية والاقتصادية

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن جهود التنمية في محافظة البحيرة لا تقتصر على المشروعات الخدمية والاقتصادية فقط، بل تمتد إلى استثمار المقومات التاريخية والتراثية بما يعزز من مكانة المحافظة على المستويين السياحي والثقافي ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.