ضربوا الدكاترة في مستشفى .. القبض على الراقصة حورية وصديقتها بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، القبض على الراقصة حورية وصديقتها، لاتهامهما بالتعدي على عدد من الأطباء داخل أحد المستشفيات، إلى جانب توجيه عبارات سب وقذف وتعطيل سير العمل.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، بعدما تعدى عدد من الأشخاص على طاقم طبي ووجهوا لهم عبارات سب وقذف، ما تسبب في تعطيل العمل داخل المستشفى.



وبالفحص وإجراء التحريات، تم ضبط المتهمتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات.