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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب المغرب يواصل نحس البدايات في افتتاح كأس العالم 2026

منتخب المغرب
منتخب المغرب
عبدالله هشام

تعادل منتخب المغرب مع منافسه البرازيل، بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف"، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.

وواصل منتخب البرازيل سجله السلبي في افتتاح كأس العالم عبر التاريخ حيث لم يسبق له تحقيق أي فوز في اللقاء الأول.

كأس العالم 1970 خسر أمام ألمانيا الغربية 2-1 

كأس العالم 1986 تعادل مع بولندا 0-0 

كأس العالم 94 خسر أمام بلجيكا 1-0 

مونديال 98 تعادل مع النرويج 2-2 

مونديال 2018 خسر أمام إيران 1-0 

مونديال 2022 تعادل مع كرواتيا 0-0 

وأخيرا مونديال 2026 أمام البرازيل 1-1

مباراة المغرب ضد البرازيل

وخرج المنتخبان بنقطة لكل منهما بعد مواجهة قوية شهدت ندية كبيرة على مدار شوطي اللقاء، حيث نجح "أسود الأطلس" في التقدم أولًا، قبل أن يتمكن منتخب السامبا من العودة سريعًا وإدراك التعادل.

وكان المنتخب المغربي الطرف الأكثر خطورة في النصف الأول من المباراة، ونجح في ترجمة أفضليته بهدف التقدم في الدقيقة 21 عبر إسماعيل صيباري، الذي استغل تمريرة متقنة من إبراهيم دياز وانطلق خلف الدفاع البرازيلي قبل أن يضع الكرة ببراعة في الشباك.

ولم يستسلم المنتخب البرازيلي لتأخره، إذ تمكن من تعديل النتيجة بعد 11 دقيقة فقط، عندما استلم فينيسيوس جونيور كرة داخل منطقة الجزاء من برونو جيماريش، ليراوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد كرة قوية سكنت مرمى ياسين بونو.

وفي الشوط الثاني، تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وسط محاولات متواصلة لخطف هدف الفوز، إلا أن الصلابة الدفاعية وتألق الحارسين حالا دون تغيير النتيجة، لينتهي اللقاء بتعادل منح كل منتخب نقطة في مستهل مشواره بالمونديال.

وبهذه النتيجة، يبقى الصراع مفتوحًا على بطاقات التأهل في المجموعة الثالثة، حيث يستعد المنتخب المغربي لمواجهة إسكتلندا في الجولة المقبلة، بينما يصطدم المنتخب البرازيلي بنظيره هايتي بحثًا عن تحقيق انتصاره الأول في البطولة.

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