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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فيديوهات فاضحة | تفاصيل حبس الراقصة حورية سنتين

الراقصة حورية سنتين
الراقصة حورية سنتين

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار، أيمن أباظة رئيس المحكمة، تأييد حكم حبس الراقصة حورية سنتين، وغرامة مائة ألف جنيها بتهمة بث فيديوهات فاضحة. 

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كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، ألقت القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك .


نسبت النيابة العامة للمتهمة أنها أعلنت عن طريق نشرها مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعوة تتضمن إلى الاغراء واثارة الغرائز بقصد لفت الانتباه تضمنت تلك المقاطع المرئية التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على أفعال فاضحة مخله للحياء والآداب العامة .

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