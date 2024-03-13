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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدولاب غرفة النوم| تفاصيل جلسة محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قـــــ تل زوجها

صدى البلد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمد أجل النطق بالحكم علي  سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوج الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد إحالة أوراقهما في الجلسة السابقة إلى المفتي، وتحديد جلسة  17 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

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وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين “محمد . ع”، و"دينا . ع " وجهت لهم تهمه القتل العمد، وذلك في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

وكشفت التحقيقات في قضية مقتل شاب على يد زوجته بمعاونة عشيقها بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، خطتهما لإنهاء حياته بطريقة بشعة، حيث أخفته داخل دولاب غرفة النوم لتنفيذ الجريمة.

في الدولاب ..


وأوضحت التحقيقات، أنه على إثر علاقة غير مشروعة جمعتهما فقدم الأول للثانية عقارًا مهدئًا لتقديمه لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد كعادته متسلقا لمسكن المجني عليه حاملًا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم، وعقب عودة المجني عليه للمسكن بدأت الثانية بوضع بعض من العقار المهدئ داخل مشروب إلا أن زوجها رفض تناوله لتغير طعمه، فحاولت إعطاؤه للمجني عليه عند طريق سرنجة بالفم أثناء نومه إلا أنه استيقظ وحال مقاومته لها قام الأول بالخروج من الدولاب وضربه من خلفه عدة مرات على رأسه بالقطعة الحديدية.

وعقب ضرب العشيق للمجني عليه بالقطعة الحديدة، سقط الضحية أرضًا لتقوم زوجة المجني عليه بإعطاء عشيقها مبلغا ماليا وطبنجة صوت ملك المجني عليه، وبعثرا محتويات العين لإيهام الأهل بأنها واقعة سرقة، وانتظرا بعضا من الوقت للتأكد أن المجني عليه قد فارق الحياة.

العشيق والزوجة..

وكشفت التحقيقات ، أنه بعد تأكد الزوجة أن زوجها الضحية فارق الحياة وأن العشيق انصرف من المنزل وأخذ معه متعلقات المجني عليه والأدوات المستخدمة واحتفظ بالمتعلقات وتخلص من الأدوات بإحدى الترع المجاورة للمنزل، عقب ذلك قامت الزوجة بالاستغاثة لاستكمال خطتهما بجعلها واقعة سرقة، وتم القبض على المتهمين، حيث أقرا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشد الأول عن متعلقات المجني عليه.

وقال الشاهد الأول إنه حال تواجده بالطابق الأرضي رفقة الشاهد الثاني نما إلى سمعهما صوت استغاثة المتهمة الثانية فصعدا إلى مسكن شقيقهما المجني عليه بالطابق الأول علوي وبالدلوف إليه أبصرا المجني عليه ملقى أرضا مصابا برأسه غارقه بدمائه وبجواره المتهمة الثانية وباستبيانه الأمر منها أكدت قيام مجهول ملثم بالتعدي بالضرب على المجني عليه وسرقة محتويات الشقة.

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