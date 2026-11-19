على عكس الأجواء الشتوية المعتادة التي ترتبط بنوات الإسكندرية، مرت نوة «المكنسة» هذا العام دون ظهور تأثيراتها القوية المعتادة، حيث شهدت المحافظة اليوم، الخميس 19 نوفمبر 2026، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع سطوع الشمس وارتفاع نسب الرطوبة وهدوء حركة أمواج البحر.

ورغم دخول النوة يومها الأخير، وفقًا للمواعيد المتداولة في جدول نوات الإسكندرية، فإن المواطنين لم يشهدوا التقلبات الجوية التي ترتبط بها عادة، من أمطار ورياح قوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتبدو الأجواء على شواطئ المدينة هادئة ومستقرة.

حالة الطقس

وتأتي حالة الاستقرار بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية، حيث يسود طقس معتدل يميل للحرارة خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا، مع ظهور الشمس على فترات، وسط ارتفاع نسب الرطوبة، واستقرار نسبي في حالة البحر.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 26 درجة مئوية للعظمى و16 درجة للصغرى، مع فرص ضعيفة لظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

خلفية النوة

وتعد نوة «المكنسة» واحدة من النوات المعروفة لدى أهالي الإسكندرية، ويحل موعدها وفق الجدول المتداول خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر من كل عام، وترتبط عادة بنشاط الرياح الشمالية الغربية، وسقوط الأمطار، واضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج.

إلا أن تأثير النوات يختلف من عام إلى آخر، وفقًا للتغيرات الجوية والكتل الهوائية المؤثرة، وهو ما يجعل حلول موعد النوة لا يعني بالضرورة تعرض المحافظة للأمطار أو التقلبات الجوية المصاحبة لها.

ومع انتهاء موعد نوة «المكنسة» اليوم، الخميس، تترقب الإسكندرية تطورات الحالة الجوية خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب موسم الشتاء وما يصاحبه من نوات وتغيرات في الأحوال الجوية.