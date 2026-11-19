حذر الإعلامي مهيب عبد الهادي، إدارة النادي الأهلي من احتمالية خسارة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده، مؤكدًا أن رحيله في التوقيت الحالي قد يمثل خسارة كبيرة للفريق، خاصة مع النقص العددي في مركز قلب الدفاع.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن هناك حالة من الغضب داخل النادي الأهلي بسبب ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال متوقفة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف: «عمر الأهلي ما هيندم على حاجة، لكن فعلًا الأهلي ممكن يندم على ياسر إبراهيم في التوقيت ده، خصوصًا مع قلة اللعيبة في خط الدفاع».

مهيب عبد الهادي: الأهلي خسر رامي ربيعة ولم يعوضه

وتطرق مهيب عبد الهادي إلى ملف رحيل رامي ربيعة عن الأهلي، مؤكدًا أنه كان من أبرز المدافعين في الكرة المصرية، وكان يستحق التقدير قبل التفريط في خدماته.

وأوضح أن رامي ربيعة يعد واحدًا من أفضل المدافعين الموجودين حاليًا، بفضل ثبات مستواه، مشيرًا إلى أن الأهلي تعاقد مع أربعة لاعبين بعد رحيله، لكنهم لم يصلوا حتى الآن إلى المستوى نفسه.

وتابع أن ياسين مرعي لاعب جيد، لكنه لا يزال أمامه الكثير من أجل اكتساب الخبرات والوصول إلى المستوى المطلوب، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج إلى مدافعين أصحاب خبرات وجاهزين للمنافسة على البطولات، وليس مجرد لاعبين يحتاجون إلى وقت طويل للتطور.

رسالة إلى الأهلي بشأن تجديد عقد ياسر إبراهيم

وشدد مهيب عبد الهادي على ضرورة تحرك إدارة الأهلي لحسم ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، معتبرًا أن النادي استثمر في اللاعب على مدار سنوات طويلة، وحقق معه العديد من البطولات، ومن ثم يجب تقدير ما قدمه للفريق.

وقال: «أنت استثمرت في ياسر إبراهيم، وربّيته معاك، بقاله فترة كبيرة وحصد بطولات، فليه تستخسر فيه؟».

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم لديه عروض، كما أن اللاعب يدرك أنه يقترب من المراحل الأخيرة في مسيرته الكروية، وهو ما يجعله يرغب في تأمين مستقبله خلال التجديد الأخير له.

وأضاف أن مطالبة اللاعب بمقابل مادي مناسب لا تعني أنه يتعالى على النادي، وإنما تأتي في ظل حساباته الخاصة بالمرحلة المقبلة من مسيرته، خاصة أن ما تبقى من مشواره الكروي لن يكون مثل السنوات الماضية.

واختتم مهيب عبد الهادي حديثه بالتأكيد أن تمسك الأهلي بعدم تجاوز سقف الرواتب يجعل المفاوضات معقدة، لكنه شدد على أن خسارة ياسر إبراهيم ستكون مؤثرة من الناحية الفنية، وقد تصل إلى مرحلة الندم، في ظل احتياج الفريق إلى الخبرات الدفاعية.

مهيب عبد الهادي ينتقد صفقات الأهلي الهجومية

وانتقل مهيب عبد الهادي للحديث عن ملف الصفقات الهجومية للأهلي، مؤكدًا أن الفريق لم ينجح حتى الآن في تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، الذي كان يمثل إضافة هجومية كبيرة للفريق.

وقال: «وسام أبو علي محدش عرف يعوضه»، منتقدًا مستوى بعض الاختيارات الهجومية التي تعاقد معها النادي خلال الفترة الأخيرة.

كما أبدى مهيب عبد الهادي تفضيله للمهاجم جراديشار على المهاجم بن جديدة، مؤكدًا أن الأول يمتلك إمكانيات أفضل من وجهة نظره، وأن الأهلي يحتاج إلى تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.