كشف عبد الله بكري، لاعب نادي زد، عن كواليس وعده لزميله زيكو بمنحه هاتف آيفون حال وصوله إلى 15 هدفًا، موضحًا أن اللاعب نجح في تسجيل 14 هدفًا فقط، ولم يتمكن من تحقيق الهدف الأخير للحصول على المكافأة المتفق عليها.

وقال عبد الله بكري، خلال ظهوره في بودكاست «الحوار كبير»: «زيكو كان مسجل 8 أهداف، ووعدته بمكافأة كبيرة لو وصل إلى 15 هدفًا، لكنه توقف عند 14 هدفًا ولم يسجل الهدف الأخير».

وأضاف: «زيكو قالي سامحني في الهدف الخامس عشر وهات الآيفون، فقولتله لأ، أنت محققتش اللي اتفقنا عليه وراحت عليك».

وتطرق لاعب زد إلى حديثه مع زيكو خلال فترة الإعداد، مشيرًا إلى أنه حرص على تحفيزه بعد المستويات التي قدمها، وطالبه بالحفاظ على نجاحه واستغلال الفرص التي يحصل عليها.

وأوضح بكري: «اتكلمت مع زيكو خلال فترة الإعداد، وقولتله إن ربنا هيكرمك بحاجة كبيرة، أنت حققت نجاح مميز وعليك تحافظ عليه وتستغل الفرص اللي بتجيلك».

كما كشف عبد الله بكري عن رغبة زيكو في الانتقال إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب كان يتمنى تحقيق هذه الخطوة، لكن حسم مستقبله لا يتوقف على رغبته وحدها.

واختتم تصريحاته قائلًا: «زيكو كان مستني الانضمام للأهلي وبيتمنى يحقق الخطوة دي، لكن اللاعب مش بإيده لوحده يحسم مستقبله أو ياخد كل القرارات، في ظل وجود التزامات تخص النادي والمستحقات المالية وأمور تانية».