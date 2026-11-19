أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بحقوق المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة شريف وصفي رئيس المركز، شنت حملة تموينية ورقابية مكبرة بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية برئاسة عماد عبد الهادي خلف، وبمشاركة أحمد عبد المالك نائب رئيس المركز، استهدفت المرور على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 30 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منها 16 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت بين التوقف عن الإنتاج، وإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود لوحات إعلانية أو ميزان حساس صالح للاستخدام أو سجل تفتيش، فضلًا عن عدم نظافة أدوات العجين.

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 10 محاضر بالأسواق والأنشطة التجارية، شملت 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر المقرر للسجائر، إلى جانب تحرير 4 محاضر بمستودعات البوتاجاز، منها محضران لعدم استلام الحصة المقررة من أسطوانات البوتاجاز، ومحضران لعدم الإعلان عن الأسعار، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات التموينية والرقابية بصورة يومية ومفاجئة، وتكثيف المرور على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز بمختلف المراكز، مع عدم الاقتصار على توقيتات محددة، والتعامل الحاسم مع المخالفات دون تهاون، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان جودة الخبز المدعم والسلع المتداولة وانتظام منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز.