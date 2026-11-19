أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على أسواق ومحال بيع وتداول المنتجات الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، للتأكد من سلامة المعروضات ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية، والتصدي بكل حسم لمحاولات تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى كل أسرة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، برئاسة الدكتور جمال سيد، مدير عام المديرية، نفذت حملتين رقابيتين بمركزي منفلوط وديروط، بإشراف وليد جمال حسن رئيس مركز ومدينة ديروط ومصطفى العطيفي رئيس مركز ومدينة منفلوط أسفرتا عن ضبط 51 كجم من اللحوم والدواجن ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الحيوانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تمثل خطرًا على الصحة العامة.

وأضاف المحافظ أنه تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المضبوطات في الحملتين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين، مؤكدًا أن الحملات البيطرية لا تقتصر على ضبط المخالفات بالأسواق ومحال البيع، وإنما تمتد إلى متابعة أعمال الكشف على اللحوم داخل المجازر، والتأكد من سلامة المنتجات الحيوانية المتداولة، بما يضمن الحد من المخاطر الصحية وحماية المستهلك.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية الطب البيطري والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، وتكثيف المرور الميداني على الأسواق ومنافذ البيع، إلى جانب توعية المواطنين بضرورة شراء اللحوم والمنتجات الحيوانية من الأماكن الموثوقة، والتأكد من وجود الأختام البيطرية على اللحوم، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء ويحافظ على الصحة العامة.