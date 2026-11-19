أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتسريع وتيرة العمل في فحص الطلبات واستيفاء الإجراءات المطلوبة، بما يضمن سرعة إنهاء الملفات المستوفاة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، والحفاظ على حقوق الدولة، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين وتذليل أي معوقات قد تواجههم خلال مراحل التقنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة ممدوح جبر، رئيس المركز، أجرت متابعة ميدانية لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، للوقوف على آخر المستجدات ومراجعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن الطلبات المقدمة، والعمل على سرعة استكمال الملفات المستوفاة، بما يسهم في دفع العمل بالمنظومة وتحقيق المستهدفات المحددة.

وأشار محمد علوان إلى أن المتابعة تستهدف الوقوف على موقف كل ملف على حدة، ورصد أي تحديات أو معوقات إدارية أو فنية قد تؤثر على سير الإجراءات، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط القانونية ومراجعة المستندات والبيانات بدقة، لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق الانضباط في منظومة التقنين.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة مواصلة المتابعة اليومية لملفات التقنين، والالتزام بمعدلات الإنجاز والتوقيتات الزمنية المحددة، وسرعة إنهاء الإجراءات دون تأخير، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة، واسترداد حقوقها، وتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين الجادين، تمثل محاور أساسية في عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.