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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيازة الكوكايين| حبس مسجل خطر فى القاهرة الجديدة

صدى البلد

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة والإتجار فى مخدر"الكوكايين".

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ونجحت الداخلية في ضبط كوكايين وميزان حساس في القاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتصنيع والإتجار فى الموادالمخدرة، واتخاذه من سكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

تم استهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1,110 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلاتنشاطه الإجرامى" – 2 ميزان حساس– كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة.

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