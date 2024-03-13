عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختبأ في الدولاب| تفاصيل محاكمة سيدة وعشيقها تخلصا من الزوج

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، جلسة محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوج الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد إحالة أوراقهما في الجلسة السابقة للمفتي.

بدء محاكمة المتهمين بخلية "داعش كرداسة".. بعد قليل

قرار عاجل بحبس عامل بتهمة قتـ.ل ربة منزل في القاهرة الجديدة

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين “محمد . ع”، و"دينا . ع " وجهت لهم تهمه القتل العمد، وذلك في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

وكشفت التحقيقات في قضية مقتل شاب على يد زوجته بمعاونة عشيقها بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظةالجيزة، خطتهما لإنهاء حياته بطريقة بشعة، حيث أخفته داخل دولاب غرفة النوم لتنفيذ الجريمة.

"إنت ابن حرام".. اعترافات مثيرة لقـ.اتل صديقه في الشرابية

بعد قليل.. إعادة محاكمة نمر الخلافة في داعش السلام

في الدولاب ..

وأوضحت التحقيقات، أنه على إثر علاقة غير مشروعة جمعتهما فقدم الأول للثانية عقارًا مهدئًا لتقديمه لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد كعادته متسلقا لمسكن المجني عليه حاملًا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم، وعقب عودة المجني عليه للمسكن بدأت الثانية بوضع بعض من العقار المهدئ داخل مشروب إلا أن زوجها رفض تناوله لتغير طعمه، فحاولت إعطاؤه للمجني عليه عند طريق سرنجة بالفم أثناء نومه إلا أنه استيقظ وحال مقاومته لها قام الأول بالخروج من الدولاب وضربه من خلفه عدة مرات على رأسه بالقطعة الحديدية.

وعقب ضرب العشيق للمجني عليه بالقطعة الحديدة، سقط الضحية أرضًا لتقوم زوجة المجني عليه بإعطاء عشيقها مبلغ مالي وطبنجة صوت ملك المجني عليه، وبعثرا محتويات العين لإيهام الأهل بأنها واقعة سرقة، وانتظرا بعضا من الوقت للتأكد أن المجني عليه قد فارق الحياة.

قطعت زوجها 42 حتة|ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على ربة منزل في المطرية

قرار قضائي بشأن سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق

العشيق والزوجة..


وكشفت التحقيقات ، أنه بعد تأكد الزوجة أن زوجها الضحية فارق الحياة وأن العشيق انصرف من المنزل وأخذ معه متعلقات المجني عليه والأدوات المستخدمة واحتفظ بالمتعلقات وتخلص من الأدوات بإحدى الترع المجاورة للمنزل، عقب ذلك قامت الزوجة بالاستغاثة لاستكمال خطتهما بجعلها واقعة سرقة، وتم القبض على المتهمين،حيث أقرا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشد الأول عن متعلقات المجني عليه.

وقال الشاهد الأول إنه حال تواجده بالطابق الأرضي رفقة الشاهد الثاني نما إلى سمعهما صوت استغاثة المتهمة الثانية فصعدا إلى مسكن شقيقهما المجني عليه بالطابق الأول علوي وبالدلوف إليه أبصرا المجني عليه ملقى أرضا مصابا برأسه غارقه بدمائه وبجواره المتهمة الثانية وباستبيانه الأمر منها أكدت قيام مجهول ملثم بالتعدي بالضرب على المجني عليه وسرقة محتويات الشقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

نجم الزمالك يفتح النار على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الجونة

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

موضوعات متعلقة

بدء محاكمة المتهمين بخلية "داعش كرداسة".. بعد قليل

قرار عاجل بحبس عامل بتهمة قتـ.ل ربة منزل في القاهرة الجديدة

قرار عاجل بشأن مسجلين خطر حولا شقة لمحزن مخدرات بمدينة نصر

"إنت ابن حرام".. اعترافات مثيرة لقـ.اتل صديقه في الشرابية

بعد قليل.. إعادة محاكمة نمر الخلافة في داعش السلام

بعد قليل.. بدء إعادة محاكمة متهمين في خلية داعش قنا

قطعت زوجها 42 حتة|ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على ربة منزل في المطرية

قرار قضائي بشأن سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق

ترشيحاتنا

اختبأ في الدولاب| تفاصيل محاكمة سيدة وعشيقها تخلصا من الزوج

3 علامات تؤكد دخول وقت الإفطار.. الأزهر للفتوى يكشف عنها

رغم تعليق تمويلها.. أمريكا: لا بديل حاليا عن الأونروا

كميات جديدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق

صحف القاهرة تبرز توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في الاستثمار بالموارد البشرية

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

ريش أبيض .. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ