عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. إعادة محاكمة نمر الخلافة في داعش السلام

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة محاكمة المتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ "نمر الخلافة"، في قضية داعش السلام.

بعد قليل.. بدء إعادة محاكمة متهمين في خلية داعش قنا

قطعت زوجها 42 حتة|ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على ربة منزل في المطرية

وكانت الدائرة الثانية إرهاب أحالت الدعوى إلى الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وتم تحديد جلسة اليوم 12 مارس المقبل لنظرها، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

 

كانت دائرة مغايرة قضت ببراءته من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

جهازان للتنفس وصدمات القلب| تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال|حصيلة أول رمضان

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. بدء إعادة محاكمة متهمين في خلية داعش قنا

قطعت زوجها 42 حتة|ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على ربة منزل في المطرية

قرار قضائي بشأن سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق

تفاصيل محاكمة المتهمين بالشروع في قت.ل طالب بالمطرية

قرار عاجل في محاكمة المتهم بقت.ل 3 مصريين بدولة قطر

في الكلبش ..اول صور للمتهم بقت.ل 3 مصريين في قطر.. خاص

ننشر أمر إحالة المتهم بقت.ل 3 مصريين في قطر إلى الجنايات

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب المطرية

ترشيحاتنا

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

المفتي يكشف عن شخص يؤجر على الفطر في رمضان ويأثم على الصيام

"إنت ابن حرام".. اعترافات مثيرة لقـ.اتل صديقه في الشرابية

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

الجيش السوداني: إحباط محاولة من الدعم السريع لكسر الحصار على مبنى الإذاعة

بعد قليل.. إعادة محاكمة نمر الخلافة في داعش السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة طرية ومرملة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

ليلة حزينة في الإسكندرية.. 35 صدمة لإنعاش قلب نجم منتخب مصر

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

فيديو

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ