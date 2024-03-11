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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطعت زوجها 42 حتة|ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على ربة منزل في المطرية

صدى البلد

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية حيثيات حكمها بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجها داخل منزلهما في منطقة المطرية.

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قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقهاوما تم من تحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهمة "عفاف. أ" زوجة المجنى عليه "عنانى . ف " منذ 35 سنة رزقها الله بولد وثلاث بنات عاش مع المتهمة بكل شرف ومثابرة وأجمع أهل بيته وجيرانه على حسن خلقه وطيب معاملته، وأدى أمانته وزوج الولد وبنتين، ومازالت البنت الثالثة تقيم معهما.

أوضحت المحكمة، أن المتهمة تضمر للمجنى عليه الحقد والكراهية وتدعو الله تعالى بالخلاص منهو استبدلت المودة بالعداوة والرحمة بالقسوة والأمانة بالخيانة، زوجة سكن إليها زوجها فقابلته بالخسة والندالة،زوجة تجردت من كل معانى الإنسانية وانجرفت وراء براثين أفكارها الضالة ونفسها الآثمة، فقطعت كل أواصر المودة والرحمة وقررت الخلاص من زوجها.

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قالت المحكمة في حيثيات الحكم ، أنه نما إلى علمها عزمه على تطليقها قبل الواقعة الآثمة بأسبوعين، فكرت خلالها بهدوء وبيتت النية وعقدت العزم على الخلاص منه، ونسجت خطة شيطانية، دبرت أدواتها وترقبت موعد تنفيذ جريمتها بتاريخ 2 يونيو 2023، واستغلت فرصة تأخر عودة ابنتها المقيمة معهما في ذات المنزل بالمطرية،وما إن عاد المجنى عليه إلى المسكن حتى قدمت له الطعام بعد أن دست أقراصا منومة في الأرز حتى يتسنى لها قتله، تناول المجنى عليه الطعام وشعر بالنعاس ودلف إلى سريره منكبا على ظهره، وما إن خلد في سباته، حتى استحضرت المتهمة سكين مطبخ وأجهزت على زوجها بالطعن، طعنة تلو الأخرى في أماكن متفرقة من جسمه، وبلغ عدد الطعنات التي سددتها له 42 طعنة.

وتضمنت حيثيات الحكم، أنه عقب ارتكاب المتهمة الجريمة سرقت مبلغ 14 ألفًا و700 جنيه ملك المجنى عليه، وترجلت من المسكن قاصدة إبعاد التهمة عنها، ثم عادت لتتظاهر بكشف جريمتها الحمقاء.

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