قرار عاجل في محاكمة المتهم بقت.ل 3 مصريين بدولة قطر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكمة العباسية ،اليوم السبت، تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل 3 مصرين بدولة قطر لجلسة 14 ابريل

لحضور المحامي الاصيل .

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عاما من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، أنه قتل عمدا المجني عليهما استضافتهما إياه بمحل سكنهم الدولة بسلاحا أبيضا " سكين "وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما؛ مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات ، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بأمر الإحالة أن تلك الجريمة أقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان قتل عمدا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله عليهما ۲ الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات الـ السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره للمسكن .

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة حيث سرق المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم - المبينة أسمائهم بالجنايتين السابقتين ؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول " لاب توب " المملوك للمجني عليه علي شعبان علي؛ على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.



وكانت نيابة شرق بالقاهرة إحالت المتهم “ تامر. م” بقتل 3 مصريين في دولة قطر إلى محكمة الجنايات المختصة.

واعترف المتهم بذبح شقيقين وصديقهما بغرض سرقتهم داخل شقتهم في قطر، وأدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة عقب القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة.

وأكد المتهم، أمام نيابة شرق القاهرة، أنه سافر إلى قطر لحضور فعاليات كأس العام خلال العام الماضى، موضحًا أنه قرر البقاء في قطر والبحث عن فرصة عمل، إلا أن الحظ لم يحالفه فظل أيامًا في الشارع يبحث عن مسكن وفرصة عمل.

واعترف المتهم أنه التقى بالضحايا وعرضوا عليه البقاء معهم لعدة أيام حتى يبحثوا له عن فرصة عمل، موضحًا أنه أقام برفقتهم حتى عيد الفطر الماضى ثم أخبروه أنهم حجزوا له تذكرة عودة إلى مصر لفشلهم في إلحاقه بأى عمل.

واستطرد المتهم فى اعترافاته: «كنت بشوفهم بيحطوا فلوسهم في خزنة جوه البيت فقررت تخديرهم وسرقتهم ثم الهرب»، موضحًا أنه بالفعل اشترى عقارًا منومًا ووضعه للضحايا في المشروب، إلا أن تأثيره كان ضعيفًا فاستيقظا بعد فترة واكتشفا أنه يحاول سرقتهما فنشبت مشاجرة حادة بينهم. وتابع: «كانوا دايخين ومش قادرين يتحركوا فقدرت أضربهم وأدبحهم، وبعدها لقيت صاحبهم دخل وشافهم وهما ميتين فحاول يضربنى بس أنا طعنته بالسكينة».

وكشفت التحقيقات بانه تم التنسيق مع الإنتربول والسلطات المصرية والقبض على المتهم بمطار القاهرة الدولى واقيتاده الى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات وقام بتمثيل طريقة تنفيذ الجريمة .

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