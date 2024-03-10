تفاصيل محاكمة المتهمين بالشروع في قت.ل طالب بالمطرية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، جلسة محاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بالشروع في ق تل طالب جامعي بالمطرية لجلسة 12 مايو المقبل.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أحالت 3 أشخاص لاتهامهم بالشروع في قتل طالب جامعي بمنطقة المطرية للمحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول حرّض كلا من الثانية والثالثة بالتوجه إلى المجني عليه والتعدي عليه بسبب خلافات بينهم، وإطلاق عيار ناري عليه من سلاح أحرزه في صدر المجني عليه ما حدث به الإصابات.

وكشف المجني عليه خلال التحقيقات، أنه على إثر نشوب مشاجرة بين ذويه وبين المتهمين على إثرها توجه للزودعنهم وعلى إثر ذلك غادر المتهم الأول وعاد بحوزته سلاح ناري خرطوش وأطلق صوبه أعيرة نارية، وذلك بتحريضمن المتهمتين الثانية والثالثة محدثًا إصابته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.