عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. بدء إعادة محاكمة متهمين في خلية داعش قنا

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أمن الدولة، بمجمع محاكم مأمورية استئناف بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة متهمين بـ "خلية داعش قنا".

قطعت زوجها 42 حتة|ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على ربة منزل في المطرية

قرار قضائي بشأن سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق

وجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

جهازان للتنفس وصدمات القلب| تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

سمية الخشاب تقاضي رامز جلال|حصيلة أول رمضان

موضوعات متعلقة

قطعت زوجها 42 حتة|ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على ربة منزل في المطرية

قرار قضائي بشأن سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق

تفاصيل محاكمة المتهمين بالشروع في قت.ل طالب بالمطرية

قرار عاجل في محاكمة المتهم بقت.ل 3 مصريين بدولة قطر

في الكلبش ..اول صور للمتهم بقت.ل 3 مصريين في قطر.. خاص

ننشر أمر إحالة المتهم بقت.ل 3 مصريين في قطر إلى الجنايات

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب المطرية

انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق مخلفات كلية هندسة المطرية لكشف ملابسات الحادث

ترشيحاتنا

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

المفتي يكشف عن شخص يؤجر على الفطر في رمضان ويأثم على الصيام

"إنت ابن حرام".. اعترافات مثيرة لقـ.اتل صديقه في الشرابية

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

الجيش السوداني: إحباط محاولة من الدعم السريع لكسر الحصار على مبنى الإذاعة

بعد قليل.. إعادة محاكمة نمر الخلافة في داعش السلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة طرية ومرملة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

ليلة حزينة في الإسكندرية.. 35 صدمة لإنعاش قلب نجم منتخب مصر

مسلسل الحشاشين يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى| صور

فيديو

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ