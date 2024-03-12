"إنت ابن حرام".. اعترافات مثيرة لقـ.اتل صديقه في الشرابية

أدلي عاطل متهم بقتـ.ل صديقه أمام جهات التحقيق باعترافات مثيرة، أثناء تعاطيهما المواد المخدرة حيث قام بإشعال النار بالشقة لإخفاء الجريمة بمنطقة الشرابية.

أنت ابن حرام..

أدلى المتهم بقـ.تل صديقه باعترافات تفصيلية حول الحادث، حيث قال إنه معتاد علي تعاطي المخدرات مع صديقه نهاية كل يوم وأنه يوم الواقعة أثناء تعاطيهما المخدرات سويا كالعادة سكر المجني عليه ونعت والدته بألفاظ بذيئة قائلا" أنت ابن حرام " لتنشب بينهما مشاجرة انتهت بمقـ.تل المجني عليه.

وتابع المتهم في التحقيقات أمام جهات التحقيق، أنه عقب تأكدي من مصرع صديقي أشعلت النار في الشقة لإخفاء معالم الجريمة وحرق الجثة الإ أن النار لم تنل منها لتنكشف جريمته وينال عقابه.

البداية ..

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم و بالانتقال والفحص تم العثور على جثة بائع متجول مقيم بدائرة القسم في حالة تحلل وبه إصابة عبارة عن جرح طعني وتبين أن قاطن الشقة محل الواقعة .

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وأقر بأنه أثناء تعاطى المواد المخدرة صحبة المجنى عليه حدثت بينهما مُشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدي عليه باستخدام السلاح المضبوط مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.