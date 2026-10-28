بعد فرز ربع الأصوات .. نتنياهو يتقدّم بفارق كبير بـ 63 مقعدًا

مع فرز 25.2% من صناديق الاقتراع حتى الساعة 4:05 صباحاً، أظهرت النتائج الجزئية التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية حصول الكتلة المؤيدة لنتنياهو على 63 مقعداً والكتلة المعارضة لنتنياهو على 49 مقعداً.

أما المقاعد الثمانية المتبقية فكانت من نصيب القائمة المشتركة غير المنحازة التي تضم فصائل عربية في الغالب.

الأحزاب التي تقل نسبتها حاليًا عن عتبة 3.25% هي: رعام (3.2%)، والاحتياطيون (2.9%)، وشعب إسرائيل (1.8%)، والحريدي العام (0.2%).

تُعد تلك النتائج جزئية وستتغير مع استمرار عملية الفرز، فيما سيتم فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها في مظاريف مزدوجة، بما في ذلك أصوات الجنود، لاحقاً.

نتنياهو: سنفوز بـ"أغلبية حاسمة" دون الحاجة لتشكيل ائتلاف

وصل بنيامين نتنياهو، منذ قليل، إلى مقر حملة حزب الليكود الانتخابية في القدس المحتلة، لإلقاء كلمة عقب إغلاق صناديق الاقتراع.

وقال نتنياهو في مستهل خطابه: "ما زلنا ننتظر النتائج الحقيقية"، مؤكداً أن "حزب الليكود هو أكبر حزب في إسرائيل".

وشنّ نتنياهو هجوماً حاداً على وسائل الإعلام التي توقعت أداءً ضعيفاً لحزب الليكود في الانتخابات، قائلاً: "الدعاية المزيفة تحاول إحباطكم".

ووجّه الشكر إلى نشطاء الحزب وأعضاء الكنيست على جهودهم خلال الحملة الانتخابية.

"أغلبية حاسمة" لليمين

وأعلن نتنياهو أن "التكتل اليميني يتمتع بأغلبية حاسمة"، مشدداً على أنه "لن نعرض إسرائيل للخطر بالتحالف مع الأحزاب العربية".

وقال نتنياهو، إنه "من العار" أن تكون الأحزاب مستعدة للتعاون مع الأحزاب العربية، وتساءل كيف يمكن للأحزاب أن تبرما عهدا مع مع الأحزاب التي تهاجم جنود الجيش الإسرائيلي.

كما انتقد نتنياهو "التحقيقات السياسية الإجرامية" التي تُجرى ضده.