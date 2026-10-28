«شبانة» يُهاجم عموتة قبل مُواجهة مودرن سبورت: أنت السبب في جُرأة الأندية على الأهلي

هاجم الإعلامي محمد شبانة المغربي الحسين عموتة، بسبب أداء الأهلي خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن المستوى الذي ظهر به الفريق في الدوري منح الأندية الأخرى جرأة أكبر في مواجهته، كما تطرق إلى أزمة أحمد رضا مع المدير الفني.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يذاع على قناة "CBC": "الأهلي سيواجه مودرن سبورت يوم الخميس، والصفحة الرسمية لنادي مودرن نشرت صورة لأسد يرمز للنادي وهو يصارع نسرًا صغيرًا يرمز للأهلي، وأنا أهدي هذه الصورة للمغربي حسين عموتة ولاعبيه".

وأضاف: "حسين عموتة هو السبب، وأنت اللي جرأت كل الأندية على الأهلي بسبب الأداء المتوسط الذي قدمه الفريق في الدوري".

وتطرق شبانة إلى أزمة أحمد رضا مع عموتة، قائلًا: "موضوع أحمد رضا مع عموتة عادي، واللاعب شارك في التدريبات اليوم بشكل طبيعي، لكن الناس عملت منه قصة بسبب حسين عموتة وتصرفاته في المباريات وانفعالاته على اللاعبين، مثلما حدث مع علي محمود".